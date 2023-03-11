Cavaliers, Heat'e mağlup oldu (NBA'de gecenin sonuçları 11 Mart 2023)

Jokic, bu sezon 26. triple-double'ını yaparken Nuggets, bu sezon Jokic'in triple-double yaptığı maçta ilk kez mağlup oldu.



Maçtan galibiyetle ayrılan San Antonio Spurs'ta Keldon Johnson 23 sayı, Doug McDermott ise 20 sayı ile oynadı.











