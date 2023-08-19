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Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç bilgileri belli oldu

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Hem iki takımın taraftarları hem de diğer futbol severler, maçın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maç bilgilerini derledik.

Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç bilgileri belli oldu - 1

Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.  Geçtiğimiz hafta Adana'dan mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, bu kez galibiyetle taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Rize temsilcisi, ligde averajla 15. sırada yer alıyor.

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Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç bilgileri belli oldu - 2

Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maç bilgileri

19 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak olan karşılaşma Rize'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve BeIN Sports 2'den canlı yayımlanacak. Mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.




Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç bilgileri belli oldu - 3

KADRODAKİ EKSİKLİKLER

Yeşil-mavililerde defans oyuncusu Alikulov, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç bilgileri belli oldu - 4

Geçen hafta İstanbul Başakşehir'i sahasında 2-0 mağlup eden Alanyaspor'da ise sakat veya cezalı bulunmuyor.

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