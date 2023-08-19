Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç bilgileri belli oldu
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Hem iki takımın taraftarları hem de diğer futbol severler, maçın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor maç bilgilerini derledik.
Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Adana'dan mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, bu kez galibiyetle taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Rize temsilcisi, ligde averajla 15. sırada yer alıyor.