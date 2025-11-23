Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbi öncesi kritik viraj

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. Fenerbahçe bu akşam Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milli ara sonrasında ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanmak ve derbi öncesinde kritik eşiği aşmak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?