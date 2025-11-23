Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbi öncesi kritik viraj
23.11.2025 09:42
AA
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. Fenerbahçe bu akşam Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milli ara sonrasında ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanmak ve derbi öncesinde kritik eşiği aşmak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Haftaya Galatasaray ile sahasında derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor karşısında kazanmak ve 1 puanlık farkı korumak istiyor. Fenerbahçe'de bu akşam kart cezalısı Semedo ve sakatlığı bulunan Szymanski forma giyemeyecek.
ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
LİGDE NAMAĞLUP TEK TAKIM
Sezonda son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın son 2 haftadaki puan kayıplarıyla milli araya 1 puan farkla 2. sırada girdi.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı derbiye moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.
KRİTİK MAÇTA 2 EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.
Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra milli takımdan dönen ve üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez ile ilgili son duruma teknik heyet karar verecek.
OOSTERWOLDE KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak.
Hollandalı savunmacı, bu akşam oynanacak müsabakada kart görmesi durumunda Galatasaray karşısında derbide forma giyemeyecek.