Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile zorlu bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Ligde geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında berabere kalarak 2 puan bırakan Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor deplasmanını kayıpsız atlatma peşinde olacak. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?