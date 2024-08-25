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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile zorlu bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Ligde geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında berabere kalarak 2 puan bırakan Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor deplasmanını kayıpsız atlatma peşinde olacak. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu - 2

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu - 3

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

"Livakovic - Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde - İsmail, Szymanski - İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri"

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu - 4

HEDEF RİZE DEPLASMANINI KAYIPSIZ GEÇMEK

Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu - 5

FRED TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in yanı sahadaki yerini alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu - 6

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel bilek sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent'in yanı sıra cezalı olan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı.

Samet Akaydin ise Jose Mourinho tarafından ilk kez kafileye dahil edildi.

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