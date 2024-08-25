Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile zorlu bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Ligde geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında berabere kalarak 2 puan bırakan Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor deplasmanını kayıpsız atlatma peşinde olacak. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?