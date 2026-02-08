Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11

Trendyol Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Lider Galatasaray bugün zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet arayacak. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 3 puan üstünde bulunan Galatasaray, en yakın rakibi ile puan farkını korumak ve Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?