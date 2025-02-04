Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci karşılaşmasında deplasmanda Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı hakkında bilgiler...