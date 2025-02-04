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Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Gruptaki ilk maçında sahasında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Çaykur Rizespor ise puansız iki takımdan biri olarak grupta 5. sırada bulunuyor. Peki, Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci karşılaşmasında deplasmanda Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı hakkında bilgiler...

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Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı, 5 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 18:00'da oynanacak karşılaşma, A Spor'da canlı yayınlanacak.

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

ZTK'DE 5 ŞUBAT GÜNÜN MAÇLARI

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

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