Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Gruptaki ilk maçında sahasında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Çaykur Rizespor ise puansız iki takımdan biri olarak grupta 5. sırada bulunuyor. Peki, Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci karşılaşmasında deplasmanda Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı hakkında bilgiler...