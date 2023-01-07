Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023)

Sezonun 15. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Caris LeVert 22 ve Darius Garland 21 sayı kaydetti. Cedi Osman ise yaklaşık 28 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 15 sayı, 1 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.