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Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023)

NBA'de Batı Konferansı lideri Nuggets, yıldız oyuncusu Jokic'in 28 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı maçta Cleveland'a mağlup ederek 26. galibiyetini aldı. Cedi Osman ise yaklaşık 28 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 15 sayı, 1 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı. Lakers, sahasında Hawks'ı 130-114'lük skorla geçti. Doğu Konferansı ikincisi Nets, Pelicans deplasmanında 108-102 kazanarak son 14 maçta 13. galibiyetini aldı.

Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 11 maçla devam edildi.

Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 2

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 28 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı mağlup ederek 26. galibiyetini aldı.

Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 3

Ev sahibi Nuggets'ta Jamal Murray 18, Michael Porter Jr. 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 4

Sezonun 15. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Caris LeVert 22 ve Darius Garland 21 sayı kaydetti. Cedi Osman ise yaklaşık 28 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 15 sayı, 1 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 5

LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'ı 130-114'lük skorla geçti.

Peş peşe 4 olmak üzere 18. galibiyetini elde eden Lakers'ta LeBron James, 25 sayı, 7 ribaunt, 10 asistle ön plana çıktı.

Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 6

Hawks'ta Trae Young'ın 32 sayı, 5 ribaunt, 9 asistlik performansı, sezonun 21. mağlubiyetini önleyemedi.

Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 7

NETS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Doğu Konferansı ikincisi Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans deplasmanında 108-102 kazanarak son 14 maçta 13. galibiyetini aldı.

Nets'te Kevin Durant, 33 sayı, 10 ribauntla oynayarak takımına sezonun 26. galibiyetini getirdi.

Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 8

CJ McCollum'un 28 ve Naji Marshall'ın 23 sayısı, Batı Konferansı üçüncüsü Pelicans'ın 15. yenilgisini engelleyemedi.

Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi (NBA'de gecenin sonuçları 7 Ocak 2023) - 9

GECENİN SONUÇLARI (7 OCAK 2023)

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 108-99

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 112-126

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 102-108

Toronto Raptors-New York Knicks: 108-112

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 109-138

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 127-110

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 121-109

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 121-108

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 128-115

Phoenix Suns-Miami Heat: 96-104

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 130-114

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