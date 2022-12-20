Cedi Osman'ın 22 sayısı attığı karşılaşmayı Cavaliers kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 20 Aralık 2022)

14. kez kaybeden 17 galibiyetli Blazers'ta mücadeleyi 28 sayı ve 6 asistle tamamlayan all-star Damian Lillard, Clyde Drexler'i (18 bin 40 sayı) geçerek kulüp tarihinin en skorer oyuncusu konumuna geldi.

Jerami Grant'in 26 sayı ve 8 ribaunt, Anfernee Simons'ın 19 sayı, Josh Hart'ın 13 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik desteği, galibiyet için yeterli olmadı.