Çekya Türkiye maçı için nefesler tutuldu: Milli maç (Çekya Türkiye) ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Çekya Türkiye maçı için nefesler tutuldu. F Grubu'nda ikinci maçları tamamlayan Milli Takım, Çekya karşısında galip gelip son 16 turu biletini garantilemek istiyor. Peki, Çekya Türkiye arasında gerçekleşecek olan milli maç ne zaman, saat kaçta, başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak? İşte milli maç bilgileri...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçla A Milli Futbol Takımı'nın tur şansı son maça kaldı
Grupta oynanan maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.