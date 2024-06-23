Çekya Türkiye maçı için nefesler tutuldu: Milli maç (Çekya Türkiye) ne zaman, saat kaçta oynanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçla A Milli Futbol Takımı'nın tur şansı son maça kaldı



Grupta oynanan maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.