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Çekya Türkiye maçı için nefesler tutuldu: Milli maç (Çekya Türkiye) ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Çekya Türkiye maçı için nefesler tutuldu. F Grubu'nda ikinci maçları tamamlayan Milli Takım, Çekya karşısında galip gelip son 16 turu biletini garantilemek istiyor. Peki, Çekya Türkiye arasında gerçekleşecek olan milli maç ne zaman, saat kaçta, başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak? İşte milli maç bilgileri...

Çekya Türkiye maçı için nefesler tutuldu: Milli maç (Çekya Türkiye) ne zaman, saat kaçta oynanacak? - 1

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçla A Milli Futbol Takımı'nın tur şansı son maça kaldı

Grupta oynanan maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.

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Çekya Türkiye maçı için nefesler tutuldu: Milli maç (Çekya Türkiye) ne zaman, saat kaçta oynanacak? - 2

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.Çekya - Türkiye karşılaşması saat 22.00’da başlayacak. A Milli Takım’ın mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Çekya Türkiye maçı için nefesler tutuldu: Milli maç (Çekya Türkiye) ne zaman, saat kaçta oynanacak? - 3

BARDAKCI ÇEKYA MAÇINDA YOK

Milli takımın savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Grupta Gürcistan ile oynanan karşılaşmada da sarı kartla cezalandırılan Abdülkerim, şampiyonadaki ikinci sarı kartını gördü.


Çekya Türkiye maçı için nefesler tutuldu: Milli maç (Çekya Türkiye) ne zaman, saat kaçta oynanacak? - 4

Abdülkerim, ay-yıldızlı ekibin grupta Çekya ile oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

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