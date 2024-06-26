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Milli maç (Çekya-Türkiye) bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. F Grubu'nda oynadığı Gürcistan ve Portekiz maçlarının ardından 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonrası 3 puanla 2. sırada yer alan Milli Takım, berabere kalması halinde adını son 16 turuna yazdırmayı başarmış olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Vincenzo Montella'nın sahaya sürmeyi planladığı Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Çekya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Milli maç (Çekya-Türkiye) bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı son 16 turuna yükselebilmek için Çekya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Peki, Çekya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Milli maç (Çekya-Türkiye) bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu - 2

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bu akşam Çekya ile karşılaşacak.

Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç (Çekya-Türkiye) bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu - 3

MUHTEMEL 11

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın şu muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor;

Uğurcan, Mert, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Kaan, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

Milli maç (Çekya-Türkiye) bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu - 4

F GRUBU'NDA SON DURUM

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Milli maç (Çekya-Türkiye) bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu - 5

MAÇI RUMEN HAKEM YÖNETECEK

Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

Milli maç (Çekya-Türkiye) bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu - 6

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN 1 PUAN YETERLİ OLACAK

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.

Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

Milli maç (Çekya-Türkiye) bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu - 7

MİLLİ TAKIMDA 3 EKSİK

A Milli Takım'da ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un bu karşılaşmada forma giymesi zor gözüküyor.

Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

İki gün önce takımdan ayrı çalışan, dün de idmanın tamamında takımla çalışan Arda Güler ise bu mücadelede kadroda yer alacak.

Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek.

Milli maç (Çekya-Türkiye) bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu - 8

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda Çekya maçı öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.

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