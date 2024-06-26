Milli maç (Çekya-Türkiye) bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Heyecan dolu maçta Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. F Grubu'nda oynadığı Gürcistan ve Portekiz maçlarının ardından 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonrası 3 puanla 2. sırada yer alan Milli Takım, berabere kalması halinde adını son 16 turuna yazdırmayı başarmış olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Vincenzo Montella'nın sahaya sürmeyi planladığı Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Çekya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı son 16 turuna yükselebilmek için Çekya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Peki, Çekya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?