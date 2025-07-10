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Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Hollanda'da başladığı 3. hafta karşılaşmalarının ilkinden galibiyetle ayrıldı. 3-0'lık skorla Hollanda karşısından zaferle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çekya ile mücadele edecek. Ardından İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları, koşar adam finale gidiyor. Peki, Türkiye - Çekya VNL maçı hangi kanaldan canlı izlenir, şifresiz mi?

Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Rakibi Hollanda'ya set vermeyen Milliler; Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Gizem, Derya, Ebrar, Meliha ile parkede mücadele etti. Galibiyetin ardından Filenin Sultanları Polonya'daki finalleri garantilemiş oldu. İşte, Filenin Sultanları - Çekya maçı detayları...

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Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 11 Temmuz Cuma günü saat 21:30'da Çekya karşısına çıkıyor. TRT 1'den canlı olarak aktarılacak.

Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Millilerin 3. hafta kadrosu da şöyle:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 4

9 maçın 8'inden galip ayrılan Filenin Sultanları 22 puana ulaştı ve tabloda 4. sırada yer alıyor.

Milliler Çekya'nın ardından 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da da Sırbistan ile oynayacak.

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