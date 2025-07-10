Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, Hollanda'da başladığı 3. hafta karşılaşmalarının ilkinden galibiyetle ayrıldı. 3-0'lık skorla Hollanda karşısından zaferle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çekya ile mücadele edecek. Ardından İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları, koşar adam finale gidiyor. Peki, Türkiye - Çekya VNL maçı hangi kanaldan canlı izlenir, şifresiz mi?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Rakibi Hollanda'ya set vermeyen Milliler; Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Gizem, Derya, Ebrar, Meliha ile parkede mücadele etti. Galibiyetin ardından Filenin Sultanları Polonya'daki finalleri garantilemiş oldu. İşte, Filenin Sultanları - Çekya maçı detayları...