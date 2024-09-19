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Celtic taraftarından Filistin'e destek pankartı

Celtic taraftarları, Slovan Bratislava ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek pankartı açtı. "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye Celtic taraftarlarının açtığı pankartta, "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." ifadeleri yer aldı.

Celtic taraftarından Filistin'e destek pankartı - 1

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.

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Celtic taraftarından Filistin'e destek pankartı - 2

İç sahada oynanan birçok karşılaşmada İsrail işgali altındaki Filistin'e destek veren yeşil-beyazlı takımın taraftarları, Celtic Park ev sahipliğindeki Slovan Bratislava mücadelesinde de açtıkları pankart ve bayraklarla desteğini sürdürdü.

Celtic taraftarından Filistin'e destek pankartı - 3

"Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye Celtic taraftarları, müsabaka sırasında tribünde "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." yazılı pankarta yer verdi.

Celtic taraftarından Filistin'e destek pankartı - 4

Futbol dünyasına İsrail'in saldırıları karşısında birlik mesajı veren Celtic taraftarları, tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandırdı.

Celtic taraftarından Filistin'e destek pankartı - 5
Celtic taraftarından Filistin'e destek pankartı - 6
Celtic taraftarından Filistin'e destek pankartı - 7
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