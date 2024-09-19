Celtic taraftarından Filistin'e destek pankartı
Celtic taraftarları, Slovan Bratislava ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek pankartı açtı. "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye Celtic taraftarlarının açtığı pankartta, "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." ifadeleri yer aldı.
İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.