Cem Bölükbaşı'nın gözü Formula 1'de

Formula 2'deki ilk yarış heyecanına ilişkin de milli sporcu, "Heyecan tabii ki var, dizginlemeye çalışıyorum. Çalışmalarımız çok pozitif çok verimli geçti. Bu hafta ilk yarışa çıkıyoruz, elimizden geleni yapacağız" dedi.

Hazır olup olmadığına yönelik de Cem, "Kesinlikle kendimi hazır hissediyorum. İlk yarış olduğu için biraz daha alışmak ve bütün prosedürleri öğrenmek istiyorum" açıklamalarında bulundu.