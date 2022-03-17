Cem Bölükbaşı'nın gözü Formula 1'de

Haberler - Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 16:15
Hafta sonu Bahreyn'de düzenlenecek Formula 2'de Türkiye adına yarışan ilk otomobil sporcusu olacak Cem Bölükbaşı, sezonu başarılı bir şekilde tamamlayarak, Formula 1'e doğru yol almayı hedefliyor.
Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, Formula 2 yarışlarına çok yoğun çalıştıklarını belirterek, antrenmanlar nedeniyle aylardır İstanbul’a gelemediğini daha çok hazırlıklarını yurt dışında yaptığını anlattı.
Formula 2 yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek ilk otomobil sporcusu olmak için verdiği emeklere değinen Bölükbaşı şunları söyledi:
"Aslında gayet uzun bir yoldan geçtik, 6 yaşında go-kart, ondan önce motokros ile başladım. Devamında bir yere kadar go-kart ile sonra e-sporda devam ettik. Orada dünya ikincisi, dünya beşincisi oldum. E-spor'da Formula 1 takımlarını temsil ettim. Devamında 2019'dan beridir de otomobil sporları yapıyorum. Aslında baktığınızda yarış otomobilleriyle 2019'un sonundan beridir yarışıyorum ama ondan önce tabii daha farklı hikayeler de var."
Formula 2'deki ilk yarış heyecanına ilişkin de milli sporcu, "Heyecan tabii ki var, dizginlemeye çalışıyorum. Çalışmalarımız çok pozitif çok verimli geçti. Bu hafta ilk yarışa çıkıyoruz, elimizden geleni yapacağız" dedi.
Hazır olup olmadığına yönelik de Cem, "Kesinlikle kendimi hazır hissediyorum. İlk yarış olduğu için biraz daha alışmak ve bütün prosedürleri öğrenmek istiyorum" açıklamalarında bulundu.
Formula 2'de yarışacağının duyurulmasının ardından Türk halkının kendisine olan desteğinin beklediklerinin üzerinde olduğunu aktaran milli sporcu, "Şimdi bayrağımızı kimseyi hayal kırıklığına uğratmadan elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Daha sonuçta ilk adımlar, en büyük hayallerden bir tanesi gerçekleşti ama daha yeni başlıyoruz tabii" açıklamalarında bulundu.
Gelecekte Formula 1'de yarışma hayali hakkında konuşan Bölükbaşı, "Şu anda en büyük hedefim Formula 2'den en iyi dereceyle ayrılmak. Bu sezonu en yüksek yerde kapatmaya çalışacağız. Elimizden geleni yaparsak iyi dereceler geleceğine inanıyorum, devamında da inşallah Formula 1'e kadar çıkacağız." şeklinde konuştu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı da Cem Bölükbaşı'nın Formula 2'de yarışacak ilk sporcu olmasının ülke adına çok değerli bir girişim olduğunu belirterek, "Ülkemiz ilk defa bu seviyede bir otomobil sporcusunu Formula 1'in alt serisi Formula 2'de yarıştıracak. Dolayısıyla çok değerli buluyoruz. 28 yarıştan oluşan uzun bir yarış maratonu olacak" şeklinde konuştu.