Cengiz Ünder'in ayrılık düşüncesi: Mourinho'dan şans bekliyor
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla istediği süreyi bulamayan Cengiz Ünder'in bu durumun devam etmesi halinde devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 15 milyon euroluk bedelle katılan Cengiz Ünder, bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 99 dakika görev yapabildi.
Beklentilerin altında kaldığı belirtilen 27 yaşındaki oyuncunun milli arada özel çalışmalar yaptığı belirtildi.