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Cengiz Ünder'in ayrılık düşüncesi: Mourinho'dan şans bekliyor

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla istediği süreyi bulamayan Cengiz Ünder'in bu durumun devam etmesi halinde devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

Cengiz Ünder'in ayrılık düşüncesi: Mourinho'dan şans bekliyor - 1

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 15 milyon euroluk bedelle katılan Cengiz Ünder,  bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 99 dakika görev yapabildi. 

Beklentilerin altında kaldığı belirtilen 27 yaşındaki oyuncunun milli arada özel çalışmalar yaptığı belirtildi.

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Cengiz Ünder'in ayrılık düşüncesi: Mourinho'dan şans bekliyor - 2

Fanatik'in haberine göre, milli futbolcunun önümüzdeki süreçte Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeye kararlı olduğu ve kendisine şans verilmesini beklediği kaydedildi.

Cengiz Ünder'in ayrılık düşüncesi: Mourinho'dan şans bekliyor - 3

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Öte yandan Cengiz Ünder'in beklediği süreyi bulamaması halinde devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceği kaydedildi.

Cengiz Ünder'in ayrılık düşüncesi: Mourinho'dan şans bekliyor - 4

Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıkan Cengiz, bu mücadelelerde 9 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı.

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