CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final maçları: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final mücadeleleri başlıyor. İstanbul ev sahipliğinde düzenlenecek olan CEV dörtlü finalde temsilcimiz Vakıfbank da top koşturacak. Giovanni Guidetti'nin öğrencileri siyah beyazlılar, 7. defa kupayı kaldırma hedefiyle sahada yerini alacak. Peki, CEV Şampiyonlar Ligi nerede, ne zaman?
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde final four heyecanı başlıyor. Dörtlü final mücadeleleri ardından final ve üçüncülük karşılaşmaları düzenlenecek. Final four'da; Vakıfnank, Numia Vero Volley Milano, A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene Scandicci takımları yarışacak. İşte, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi maç takvimi...