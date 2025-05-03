CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final maçları: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde final four heyecanı başlıyor. Dörtlü final mücadeleleri ardından final ve üçüncülük karşılaşmaları düzenlenecek. Final four'da; Vakıfnank, Numia Vero Volley Milano, A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene Scandicci takımları yarışacak. İşte, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi maç takvimi...