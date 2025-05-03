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CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final maçları: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final mücadeleleri başlıyor. İstanbul ev sahipliğinde düzenlenecek olan CEV dörtlü finalde temsilcimiz Vakıfbank da top koşturacak. Giovanni Guidetti'nin öğrencileri siyah beyazlılar, 7. defa kupayı kaldırma hedefiyle sahada yerini alacak. Peki, CEV Şampiyonlar Ligi nerede, ne zaman?

CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final maçları: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde final four heyecanı başlıyor. Dörtlü final mücadeleleri ardından final ve üçüncülük karşılaşmaları düzenlenecek. Final four'da; Vakıfnank, Numia Vero Volley Milano, A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene Scandicci takımları yarışacak. İşte, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi maç takvimi...

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CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final maçları: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN?

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde maçlar 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Final ve üçüncülük maçları da 4 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Mücadeleler Tivibu Spor'dan canlı olarak aktarılacak.

CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final maçları: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dörtlü finalin ilk mücadelesi 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da Numia Vero Volley Milano ile A. Carraro Imoco Conegliano arasında olacak.

Aynı gün saat 19:00'da VakıfBank ile Savino Del Bene Scandicci mücadelesi gerçekleşecek.

CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final maçları: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

İlk maçları kazanan takımlar finale yükselirken, kaybeden takımlar üçüncülük yarışı verecek.

Üçüncülük maçları 4 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da, final karşılaşması ise aynı gün saat 19:00'da olacak.

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