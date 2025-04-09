ÇEYREK FİNAL: Barcelona - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hansi Flick yönetiminde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Barcelona, Alman devi Dortmund’u konuk ediyor. Avrupa futbolunun kulüp seviyesinde bir numaralı organizasyonunda heyecan devam ediyor. Turnuvanın çeyrek final etabında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde bu haftanın en dikkat çeken maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibi Barcelona, Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmund karşısında ev sahibi avantajını kullanıp yarı final biletine bir adım daha yaklaşmak adına sahada olacak. İşte, Barcelona-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...