ÇEYREK FİNAL: Barcelona - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde bu haftanın en dikkat çeken maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibi Barcelona, Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmund karşısında ev sahibi avantajını kullanıp yarı final biletine bir adım daha yaklaşmak adına sahada olacak. İşte, Barcelona-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...