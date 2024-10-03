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Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava, sıcaklıkları bu 3 gün 30 dereceye yaklaştıracak. Beş büyük kentte de güneş var. Sıcaklık 3-4 derece daha artıyor. İstanbul’da hava sıcaklığının hafta sonu 28 dereceye ulaşması bekleniyor.

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava, sıcaklıkları bu 3 gün 30 dereceye yaklaştıracak.

Beş büyük kentte de güneş var, rüzgarlar hafif, sıcaklık 3-4 derece daha artıyor. İstanbul 28, Ankara 26, İzmir ve Bursa 30, Antalya 31 derece. Hafta sonu da öğle saatleri sıcak geçecek, geceler ise artık serin oluyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Marmara'da orta hızda esen lodos halsizlik yaratabilir. Hava güneşli,  bölgede sıcaklıklar yeniden 30 dereceye çıkacak. Gece ise Balıkesir 10, Sakarya 14 derece.

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Iç Anadolu'da güneş etkili ama sabah pus oluşuyor. Öğle Konya 26, Eskişehir 27, Sivas 24, Kayseri 26 derece. Gece ise Sivas 8, Konya 12 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek.

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Ege'de sahillerde lodos biraz sert, yazı aratmayan bir hava var, Denizli 32, Manisa 33, Muğla 30, Kütahya 27, Bodrum 31 derece. Bölgede hafta sonu bulutlanma artacak.

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Akdeniz'de önümüzdeki günler güneşli ve sıcak geçecek. Adana 32, Hatay ve Isparta 30, K.Maraş 32 derece. Deniz suyu sıcaklığı 27-28 derecelerde.

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Karadeniz'in doğusunda 4 gün yağış beklenmiyor. Batı Karadeniz'de ise pazar akşamı yağmur ihtimali var. Bolu ve Samsun 27, Zonguldak 25, Trabzon 24 derece.

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Doğu Anadolu ve Güneydoğu genelinde de hava açık. Erzurum 19, Malatya 26 dereceye yükseliyor. Gece ise Erzurum 4, Kars 2 derece. Güneydoğu'da rüzgar kuzeyden esiyor, Gaziantep 31, Diyarbakır 29 derece.

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

3 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

4 EKİM CUMA HAVA DURUMU

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

5 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

6 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

Cezayir üzerinden bahar havası geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

7 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU

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