Chelsea, Fofana ile 7 yıllık sözleşme imzaladı (7 Ocak 2023 transfer haberleri)

GENÇLERBİRLİĞİ KADROSUNA İKİ TAKVİYE



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ekvadorlu forvet Jaime Ayovi ve Portekizli orta saha oyuncusu Tiago Rodrigues'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer yasağını kaldıran başkent temsilcisi, kadrosunu güçlendirmek için transfere hız verdi.



Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren başkent ekibi, Ekvadorlu forvet Jaime Ayovi ve Portekizli orta saha oyuncusu Tiago Rodrigues'le bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.