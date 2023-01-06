Chelsea, Fofana ile 7 yıllık sözleşme imzaladı (7 Ocak 2023 transfer haberleri)

7 YILLIK SÖZLEŞME
Chelsea Kulübü, David Datro Fofana ile 2029'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Chelsea'nin Fofana için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Molde kariyerinde 65 maça çıkan genç futbolcu, 24 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Fofana, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.
BAYERN MÜNİH İLE İMZALADI
Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Ajax'la yollarını ayıran Daley Blind'i resmen kadrosuna kattı. Blind'in 6 aylık sözleşme ile takıma katıldığı duyuruldu.
Daley, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 2 asist yapma başarısı gösterdi. 2022 Dünya Kupası'nda ise çıktığı 5 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.
CHELSEA'DEN 37 MİLYON EURO'LUK 7,5 YILLIK İMZA
İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, Monaco forması giyen 21 yaşındaki Benoit Badiashile'yi 37 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığını açıkladı.
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan savunma oyuncusu, Chelsea ile 2030'a kadar bir sözleşme imzaladı.
KAAN AYHAN BUNDESLİGA EKİBİNİN RADARINDA
Alman basınından Bild'in haberine göre, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için Stuttgart'ın devrede olduğu bildirildi. Haberde oyuncunun maliyetli olması nedeniyle Bundesliga ekibinin opsiyonlu kiralama yöntemiyle defans oyuncusunu kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.
ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNÜYOR
Trabzonspor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiraladığı Jean Evrard Kouassi’yi maliyetleri düşürme ve yabancı kadrosunu hafifletme amacıyla eski takımı Wuhan Yangtze’ye geri göndermeye hazırlanıyor. Çin ekibiyle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılırken ayrılığın kısa sürede açıklanması bekleniyor.
GENÇLERBİRLİĞİ KADROSUNA İKİ TAKVİYE
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ekvadorlu forvet Jaime Ayovi ve Portekizli orta saha oyuncusu Tiago Rodrigues'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer yasağını kaldıran başkent temsilcisi, kadrosunu güçlendirmek için transfere hız verdi.
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren başkent ekibi, Ekvadorlu forvet Jaime Ayovi ve Portekizli orta saha oyuncusu Tiago Rodrigues'le bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.