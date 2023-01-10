Chelsea Joao Felix'te sona doğru (10 Ocak 2023 transfer haberleri)

CHELSEA, JOAO TRANSFERİNDE SONA DOĞRU
İngiliz devi Chelsea ligdeki kötü gidişat nedeniyle transferlere hız verdi. Benoit Badiashile, Andrey Santos ve David Datro Fofana'yı kadrosuna katan mavi-beyazlıların son olarak Atletico Madrid'den Joao Felix'le prensip anlaşma sağladığı iddia edildi. Chelsea'nin Felix'i kiralamak için Madrid ekibi ile 11 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
ÇAYKUR RİZESPOR OLAWOYIN’ İ KADROSUNA KATTI
Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü’nden 25 yaşındaki forvet oyuncusu İbrahim Olawoyin’i renklerine kattı.
Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü’nde top koşturan 25 yaşındaki forvet oyuncusu İbrahim Olawoyin ile prensipte anlaşmaya vardı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz İbrahim Olawoyin’in kulübümüze transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Deneyimli forvet oyuncusu takımımızın Antalya’daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Olawoyin’e "Hoş geldin" diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
GÜRAY VURAL GALATASARAY'IN LİSTESİNDE
Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, sol bek takviyesi için Güray Vural’ı da listeye aldı.
Güray’ın Antalyaspor ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin açılması ile Akdeniz ekibinin kapısını çalacak. 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ'TA ABOUBAKAR OLMAZSA B PLANI MAME DIOUF’TA
Beşiktaş yönetimi, Manchester United’la söz kesen Weghorst’un yerine santrfor arayışını sürdürüyor. Vincent Aboubakar olmazsa siyah-beyazlılar rotayı Konyaspor’da forma giyen Mame Diouf’a çevirecek.
MİLLİ FUTBOLCU HALİL AKBUNAR EYÜPSPOR'DA
Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Belçika temsilcisi Westerlo'da forma giyen milli futbolcu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Westerlo Kulübü ile Halil Akbunar'ın bonservis bedeli noktasında anlaşma sağladık. Halil resmi imza töreni için yarın İstanbul'da olacak. Kendisiyle 3,5 yıllık bir sözleşme imzalayacağız. Eyüpspor camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG'DEN 1. LİG'E
Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü’nde forma giyen 32 yaşındaki Oğuz Ceylan’ı kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına decam ederken son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde forma giyen defans oyuncusu Oğuz Ceylan’la prensipte anlaşmaya vardı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada “Çaykur Rizespor'umuz Oğuz Ceylan’ın kulübümüze transferi için Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Deneyimli defans oyuncusu takımımızın Antalya’daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Oğuz’a 'Yuvana Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” denildi.