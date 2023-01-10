Chelsea Joao Felix'te sona doğru (10 Ocak 2023 transfer haberleri)

ÇAYKUR RİZESPOR OLAWOYIN’ İ KADROSUNA KATTI



Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü’nden 25 yaşındaki forvet oyuncusu İbrahim Olawoyin’i renklerine kattı.



Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü’nde top koşturan 25 yaşındaki forvet oyuncusu İbrahim Olawoyin ile prensipte anlaşmaya vardı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz İbrahim Olawoyin’in kulübümüze transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Deneyimli forvet oyuncusu takımımızın Antalya’daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Olawoyin’e "Hoş geldin" diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.





