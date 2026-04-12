Chelsea-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de dev randevu
12.04.2026 15:54
Aydın Kayar
Chelsea, Premier Lig'in 32. haftasında sahasında zorlu Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de şampiyonluk için tüm maçları kazanmak zorunda olan Manchester City, Arsenal'in puan kaybettiği haftada Chelsea deplasmanında kazanmak istiyor. Peki, Chelsea-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Chelsea-Arsenal maçı 12 Nisan Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Chris Kavanagh'ın yöneteceği mücadele Stamford Bridge'de oynanacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella, Caicedo, Lavia, Estevao, Palmer, Neto, Pedro.
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Rodri, Bernardo, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.
CHELSEA, CİTY'İ YENEMİYOR
Manchester City ile oynadığı son dokuz Premier Lig maçını kazanamayan Chelsea, bu maçlarda 3 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. Chelsea, rakibini Mayıs 2021'den bu yana mağlup edemiyor.