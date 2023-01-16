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Chelsea'den 100 milyon euroluk transfer (16 Ocak 2023 transfer haberleri)

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Mykhailo Mudryk'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Ukraynalı oyuncunun maliyeti belirlenen koşulların yerine gelmesi halinde 100 milyon euroyu bulacak. İspanyol devi Atletico Madrid, Milli oyuncu Enes Ünal ile ilgileniyor. Beşiktaş, Aboubakar için gün saymaya başladı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer haberleri...

Chelsea'den 100 milyon euroluk transfer (16 Ocak 2023 transfer haberleri) - 1

Chelsea, Mykhailo Mudryk'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mudryk'in bonservis bedeli konusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'le anlaşma sağlandığı ve 22 yaşındaki oyuncuyla 8,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, ara transfer sezonunda Atletico Madrid'den Joao Felix, Molde'den David Datro Fofana, Monaco'dan Benoit Badiashile ve Vasco da Gama'dan Andrey Santos'u transfer ederek kadrosunu güçlendiren Chelsea, Mykhailo Mudryk için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Chelsea'den 100 milyon euroluk transfer (16 Ocak 2023 transfer haberleri) - 2

İngiltere ekibi, kontratta belirlenen koşulların yerine getirilmesi halinde Shakhtar Donetsk'e 30 milyon euro fazladan ödeme de yapacak.

Avrupa futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Mudryk, bu sezon kulüp kariyerinde 18 karşılaşmada 10 gole imza attı. Ukrayna Milli Takımı'nda 8 maçta forma giyen kanat oyuncusu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 3 gol ve 2 gol pası kaydetti.

Chelsea'den 100 milyon euroluk transfer (16 Ocak 2023 transfer haberleri) - 3

BEŞİKTAŞ GÜN SAYIYOR

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Aboubakar için geri sayıma geçti.

Al Nassr ile sözleşmesini birkaç gün içinde feshetmesi beklenen Kamerunlu golcü, ardından İstanbul'a gelecek ve siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un, Manchester United'a transfer olmasıyla hücum hattına takviye yapma zorunluluğu doğan Beşiktaş'ta gündem Vincent Aboubakar.

Chelsea'den 100 milyon euroluk transfer (16 Ocak 2023 transfer haberleri) - 4

Siyah-beyazlı takım, 30 yaşındaki futbolcu için adeta saatleri sayıyor.

Kara Kartal, Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak golcü oyuncu, kulübü Al Nassr ile henüz sözleşmesini feshetmedi.

Beşiktaş'a gelmek isteyen Aboubakar'ın, Arabistan ekibiyle mukavelesini birkaç gün içinde sonlandırması bekleniyor. Ardından İstanbul'a gelecek olan başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve 3. dönemi için Beşiktaş'a imzayı atacak.

Chelsea'den 100 milyon euroluk transfer (16 Ocak 2023 transfer haberleri) - 5

İSPANYOL DEVİ ENES İLE İLGİLENİYOR

Atletico Madrid'in hedefinde Milli oyuncu Enes Ünal var.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Joao Felix'i İngiltere'nin Chelsea takımına verdikten sonra Enes Ünal'ı transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia ediyor.

Chelsea'den 100 milyon euroluk transfer (16 Ocak 2023 transfer haberleri) - 6

GALATASARAY'A UKRAYNALI GOLCÜ

Ukrayna basını Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldız  Artem Dovbyk ile ilgilendiğini yazdı.

Bonservisinin yüzde 50'sine sahip Midtjylland ile ilk temas kuruldu. Amaç diğer yarısına sahip Dnipro'nun inadını kırıp, Dovbyk'i kapmak.

25 yaşındaki gol makinesinin Dnipro ile kontratı 2023'ün Aralık ayında sona eriyor.

(FOTOMAÇ)

Chelsea'den 100 milyon euroluk transfer (16 Ocak 2023 transfer haberleri) - 7

GÖZLER ORTA SAHA TRANSFERİNDE

Forvet transferini bitiren Beşiktaş'ta gözler artık orta saha ve kanat takviyesine çevrilirken, listeye giren adaylardan biri, Premier Lig ekibi Newcastle'da oynayan Jonjo Shelvey oldu.

30 yaşındaki İngiliz orta sahanın sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen siyah-beyazlıların, Ada ekibine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Bu sezon başında 2 aylık bir sakatlık süreci geçiren ve bu yüzden formayı kaptıran 1.84 boyundaki futbolcu için 2.5 ile 3.5 milyon euro arasında bir rakam önerileceği kaydedildi. Bu sezon sadece 5 maçta forma şansı buldu.

Eldeki yabancılardan birkaçını gözden çıkaran yönetimin böylece Shelvey'ye yer açmayı planladığı da konuşuluyor.

(FOTOMAÇ)

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