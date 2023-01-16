Chelsea'den 100 milyon euroluk transfer (16 Ocak 2023 transfer haberleri)

GÖZLER ORTA SAHA TRANSFERİNDE

Forvet transferini bitiren Beşiktaş'ta gözler artık orta saha ve kanat takviyesine çevrilirken, listeye giren adaylardan biri, Premier Lig ekibi Newcastle'da oynayan Jonjo Shelvey oldu.



30 yaşındaki İngiliz orta sahanın sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen siyah-beyazlıların, Ada ekibine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.



Bu sezon başında 2 aylık bir sakatlık süreci geçiren ve bu yüzden formayı kaptıran 1.84 boyundaki futbolcu için 2.5 ile 3.5 milyon euro arasında bir rakam önerileceği kaydedildi. Bu sezon sadece 5 maçta forma şansı buldu.

Eldeki yabancılardan birkaçını gözden çıkaran yönetimin böylece Shelvey'ye yer açmayı planladığı da konuşuluyor.



(FOTOMAÇ)