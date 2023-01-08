Chelsea'den bir transfer daha: Andrey Santos'a 18 milyon sterlin (8 Ocak 2023 transfer haberleri)

BEŞİKTAŞ'TAN TORMENA HEREKATI



Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Braga forması giyen 27 yaşındaki stoper oyuncu Vitor Tormena için resmi teklif yaptığı bildirildi.



Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Tormena'nın Beşiktaş’a gitmek istediği ve kulübüne rest çektiği aktarıldı. Braga'nın ise bu restin karşılığında oyuncuyu iki haftadır ilk 11’e almadığı bilgisi de yer aldı.







