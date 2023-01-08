Chelsea'den bir transfer daha: Andrey Santos'a 18 milyon sterlin (8 Ocak 2023 transfer haberleri)

ANDREY SANTOS RESMEN CHELSEA'DE
Chelsea, Norveç'in Molde takımından Fildişi Sahilli forvet David Datro Fofana ile 2029'a kadar sözleşme imzalandığını duyurmasının ardından Brezilya'nın Vasco da Gama forması giyen 18 yaşındaki Andrey Santos'u da resmen renklerine bağladı.
18 yaşındaki futbolcuyu 18 milyon sterlin bonservis bedeli ödenecek.
BEŞİKTAŞ'TAN TORMENA HEREKATI
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Braga forması giyen 27 yaşındaki stoper oyuncu Vitor Tormena için resmi teklif yaptığı bildirildi.
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Tormena'nın Beşiktaş’a gitmek istediği ve kulübüne rest çektiği aktarıldı. Braga'nın ise bu restin karşılığında oyuncuyu iki haftadır ilk 11’e almadığı bilgisi de yer aldı.
OUSSAME SÜPER LİG'DEN AYRILIYOR
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fransa ekibi Olimpik Marsilya'dan Alanyaspor'a kiralık olarak gelen Faslı oyuncu Oussama Targhalline'nin sezon sonunu beklemeden erkenden Süper Lig'den ayrılacağı bildirildi.
Fransız basını Footmercato'nun haberine göre; Olimpik Marsilya ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Oussama Targhalline'nin Alanyaspor'dan erken ayrılıp, Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'ye transfer olacağı belirtildi.
YUNANİSTAN'A GİDİYOR
Yunanistan Super League ekiplerinden Aris FC'nin Hatayspor forması giyen 27 yaşındaki başarılı sol kanat oyuncusu Dylan Saint-Louis ile ilgilendiği bildirildi.
GALATASARAY'DA YERLİ OPERASYONU
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Giresunspor’dan İskoçya Premiership ekibi Dundee United’a transfer olan Aziz Behich için Galatasaray’ın devrede olduğu öne sürüldü.
EMRECAN UZUNHAN HAMLESİ
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İstanbulspor’dan Beşiktaş’a transfer olan stoper oyuncu Emrehan Uzunhan’a 1.Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un talip olduğu iddia edildi.