Chelsea'nin yıldız futbolcusunda doping tespit edildi: Bilerek kullanmadım!
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin 100 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Mykhaylo Mudryk'in doping testi pozitif çıktı. Ukraynalı yıldız gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Bu benim için tam bir şok oldu çünkü asla bilerek yasaklı bir madde kullanmadım veya herhangi bir kuralı ihlal etmedim." ifadelerini kullandı.
Chelsea'nin bonuslar dahil 100 milyon euro bonservis ödediği Mykhaylo Mudryk'in doping testi pozitif çıktı.