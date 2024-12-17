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Chelsea'nin yıldız futbolcusunda doping tespit edildi: Bilerek kullanmadım!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin 100 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Mykhaylo Mudryk'in doping testi pozitif çıktı. Ukraynalı yıldız gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Bu benim için tam bir şok oldu çünkü asla bilerek yasaklı bir madde kullanmadım veya herhangi bir kuralı ihlal etmedim." ifadelerini kullandı.

Chelsea'nin yıldız futbolcusunda doping tespit edildi: Bilerek kullanmadım! - 1

Chelsea'nin bonuslar dahil 100 milyon euro bonservis ödediği Mykhaylo Mudryk'in doping testi pozitif çıktı.


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Chelsea'nin yıldız futbolcusunda doping tespit edildi: Bilerek kullanmadım! - 2

Premier Lig ekibi ve 23 yaşındaki oyuncunun kendisi söz konusu haberleri doğruladı.


Chelsea'nin yıldız futbolcusunda doping tespit edildi: Bilerek kullanmadım! - 3

Mudryk, "Verdiğim numunenin yasaklı bir madde içerdiğine dair bildirim aldığımı teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.


Chelsea'nin yıldız futbolcusunda doping tespit edildi: Bilerek kullanmadım! - 4

"ASLA BİLEREK YASAKLI BİR MADDE KULLANMADIM"

Mudryk, "Bu benim için tam bir şok oldu çünkü asla bilerek yasaklı bir madde kullanmadım veya herhangi bir kuralı ihlal etmedim. Bunun nasıl olabildiğini araştırmak için ekibimle yakın bir şekilde çalışıyorum." ifadelerini kullandı.


Chelsea'nin yıldız futbolcusunda doping tespit edildi: Bilerek kullanmadım! - 5

Ukraynalı yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir yanlış yapmadığımı biliyorum ve en kısa sürede sahalara döneceğim konusunda umutluyum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazla bir şey söyleyemem."

Mudryk'e dört yıl men cezası verilebilir.

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