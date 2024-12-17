Chelsea'nin yıldız futbolcusunda doping tespit edildi: Bilerek kullanmadım!

"ASLA BİLEREK YASAKLI BİR MADDE KULLANMADIM"

Mudryk, "Bu benim için tam bir şok oldu çünkü asla bilerek yasaklı bir madde kullanmadım veya herhangi bir kuralı ihlal etmedim. Bunun nasıl olabildiğini araştırmak için ekibimle yakın bir şekilde çalışıyorum." ifadelerini kullandı.





