Christiano Ronaldo 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor
Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Christiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evlenecek. 40 yaşındaki yıldız futbolcu konu hakkında, "Bir yıl içinde, altı ay içinde veya bir ay içinde olabilir. Bunun gerçekleşeceğinden yüzde 1000 eminim." ifadelerini kullandı.
Christiano Ronaldo 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor.
Ronaldo, çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile ne zaman evleneceği yönündeki soruyu cevapladı.