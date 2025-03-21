Christiano Ronaldo 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da forma giymesi nedeniyle bu ülkede hayatına devam eden Rodriguez bu konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Cris, bana Al-Nassr'da oynayacağını söylediğinde çok mutlu oldum çünkü Manchester'dan ayrılmaya hazırdım. Bizi harika bir şeyin beklediğini biliyordum ve çok motive olmuştum. Suudi Arabistan'a ilk geldiğim günden beri çok mutluyum"