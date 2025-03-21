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Christiano Ronaldo 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Christiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evlenecek. 40 yaşındaki yıldız futbolcu konu hakkında, "Bir yıl içinde, altı ay içinde veya bir ay içinde olabilir. Bunun gerçekleşeceğinden yüzde 1000 eminim." ifadelerini kullandı.

Christiano Ronaldo 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor - 1

Christiano Ronaldo 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor.

Ronaldo, çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile ne zaman evleneceği yönündeki soruyu cevapladı.


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Christiano Ronaldo 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor - 2

Daily Mail'in haberine göre; Ronaldo, "Bir yıl içinde, altı ay içinde veya bir ay içinde olabilir. Bunun gerçekleşeceğinden yüzde 1000 eminim." ifadelerini kullandı.


Christiano Ronaldo 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor - 3

İlk çocuğu Cristiano Ronaldo Jr 2010'da dünyaya gelen yıldız futbolcunun 2017 yılında taşıyıcı annelik yoluyla Eva ve Mateo adında ikiz çocukları dünyaya gelmişti.


Christiano Ronaldo 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor - 4

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den Alana Martina isimli kızı doğmuştu. 2022 yılında Georgina Rodriguez ile ikiz bebek bekleyen çift, doğum sırasında erkek bebeklerini kaybetmiş, kızları Bella Esmeralda ise sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti.


Christiano Ronaldo 9 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evleniyor - 5

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da forma giymesi nedeniyle bu ülkede hayatına devam eden Rodriguez bu konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cris, bana Al-Nassr'da oynayacağını söylediğinde çok mutlu oldum çünkü Manchester'dan ayrılmaya hazırdım. Bizi harika bir şeyin beklediğini biliyordum ve çok motive olmuştum. Suudi Arabistan'a ilk geldiğim günden beri çok mutluyum"

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