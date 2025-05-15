Cihan Aydın'a ağır eleştiri: "Türk hakemliği için kapkara gece | Hiç utanmadı!"
Spor yazarları ve hakem yorumcuları, Türkiye Kupası finalini yöneten hakem Cihan Aydın'ı eleştirdi.
Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sarı -kırmızılılar, Gaziantep'te oynanan müsabakadan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 üstün ayrıldı.
Galatasaray, bu skorla birlikte Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ekip oldu.
Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın performansı ise spor kamuoyunda çok konuşuldu. Spor yazarları ve hakem yorumcuları, Aydın'ın performansını mercek altına aldı. İşte yorumlar: