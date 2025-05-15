Cihan Aydın'a ağır eleştiri: "Türk hakemliği için kapkara gece | Hiç utanmadı!"

Deniz Çoban/Fanatik: Hakem Cihan Aydın’ın maç geneli performansı vasatın altındaydı. Kritik kararlarda önemli hatalar yaptı. Faul standardını tutturamadı. 21. dakikada Savic’e, Oshimhen’e yaptığı faul gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Bu karara sinirlenen Savic, sınırları aşan bir tepki gösterdi. Hakemle kafa kafaya geldi ve aşırı tepkisine ısrarlı şekilde devam etti. Bu dakikada Savic en azından ikinci sarı kartla oyundan atılmalıydı. Bence en doğrusu direkt kırmızı karttı. İkinci yarının hemen başında Sallai, Nwakaeme’nin ayağına basarak faul yaptı. Hakem bu faulü değerlendirmeyerek taç kararı verdi. Kullanılan bu tacın ardından Galatasaray’ın ikinci golü geldi. Bence golden hemen önce Osimhen rakibine faul yaparak topu kazanıyor. Ayağını rakibinin önüne koyuyor ve onu bozuyor.