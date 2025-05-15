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Cihan Aydın'a ağır eleştiri: "Türk hakemliği için kapkara gece | Hiç utanmadı!"

Spor yazarları ve hakem yorumcuları, Türkiye Kupası finalini yöneten hakem Cihan Aydın'ı eleştirdi.

Cihan Aydın'a ağır eleştiri: "Türk hakemliği için kapkara gece | Hiç utanmadı!" - 1

Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sarı -kırmızılılar, Gaziantep'te oynanan müsabakadan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 üstün ayrıldı.

Galatasaray, bu skorla birlikte Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ekip oldu.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın performansı ise spor kamuoyunda çok konuşuldu. Spor yazarları ve hakem yorumcuları, Aydın'ın performansını mercek altına aldı. İşte yorumlar: 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Cihan Aydın'a ağır eleştiri: "Türk hakemliği için kapkara gece | Hiç utanmadı!" - 2

Bülent Timurlenk/Sabah: Not küçük Cüneyt Çakır'a (Cihan Aydın). Kariyeri boyunca Savic'in ağzının içine konuştuğu hakem olarak anılacak.

Cihan Aydın'a ağır eleştiri: "Türk hakemliği için kapkara gece | Hiç utanmadı!" - 3

Deniz Çoban/Fanatik: Hakem Cihan Aydın’ın maç geneli performansı vasatın altındaydı. Kritik kararlarda önemli hatalar yaptı. Faul standardını tutturamadı. 21. dakikada Savic’e, Oshimhen’e yaptığı faul gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Bu karara sinirlenen Savic, sınırları aşan bir tepki gösterdi. Hakemle kafa kafaya geldi ve aşırı tepkisine ısrarlı şekilde devam etti. Bu dakikada Savic en azından ikinci sarı kartla oyundan atılmalıydı. Bence en doğrusu direkt kırmızı karttı. İkinci yarının hemen başında Sallai, Nwakaeme’nin ayağına basarak faul yaptı. Hakem bu faulü değerlendirmeyerek taç kararı verdi. Kullanılan bu tacın ardından Galatasaray’ın ikinci golü geldi. Bence golden hemen önce Osimhen rakibine faul yaparak topu kazanıyor. Ayağını rakibinin önüne koyuyor ve onu bozuyor.

Cihan Aydın'a ağır eleştiri: "Türk hakemliği için kapkara gece | Hiç utanmadı!" - 4

Mustafa Çulcu/Sabah: FIFA listesinden çıkarıp itibarını zedelediğin hakeme kupa finali vererek sezonun itibarını korumak, hem de yarı final yönettiği halde tüm evrensel temayüllere aykırı davranarak Cihan Aydın'a muhtaç olmak!!! İlk yarıda 19 faul çok fazla! Zaten yarısı faul değildi. Hakem bir türlü faul standardını oturtamadı. Barış Alper'in attığı golde Torreira şeklen ofsayt, oyuna ve rakibe müdahalesi yok. Gol temiz. Savic'e çıkan doğru sarı karttan sonra Savic'in sınırları zorlayan itirazı ve hakeme teması oldu. İkinci sarıdan ihraç etmeliydi.

Cihan Aydın'a ağır eleştiri: "Türk hakemliği için kapkara gece | Hiç utanmadı!" - 5

Ahmet Çakar/Sabah: Dün akşam Türk hakemliği için kapkara bir gece oldu. Penaltıyı yanlış verebilirsiniz, sarı kartı da yanlış verebilirsiniz ama zaten yaptığı bileğe basma hareketinden atılması gereken Savic, kendisine kıyak yapan hakem Cihan Aydın'a kafa atıyor. Kafanın şiddeti önemli değil. Türk hakemliğinin onuru önemli. Aynı Cihan Aydın, F.Bahçe-Samsun maçında Samsunlu Marius'u koluna dokundu diye atmıştı. Ama dün gece utanmadan, sıkılmadan kendisine kafa atan Savic'e hiçbir şey yapamadı.

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