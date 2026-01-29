Cimbom kasayı doldurdu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden ne kadar kazandı? Kalem kalem Devlet Ligi kazancı
29.01.2026 12:37
NTV - Haber Merkezi
Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatın ilk ayağı geride kalırken, temsilcimiz Galatasaray sadece saha içindeki mücadelesiyle değil, elde ettiği dev gelirle de dikkat çekti. 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna adını yazdıran sarı-kırmızılılar, şimdiden bir serveti kasasına koydu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden ne kadar kazandı? Bir sonraki tura yükselirse ne kadar kazanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kasasını şimdiden doldurdu.
KALEM KALEM DEVLET LİGİ KAZANCI
Bu sezon “Devler Ligi”ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, UEFA’nın para ödülleri yönetmeliğine göre, "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon euro kazandı.
Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Cim-Bom, bu performansıyla 7 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon euroluk gelire uzandı.
Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon euro (ortalama 8,41 milyon euro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon euro oldu.
Cim-Bom ayrıca son 16 turu play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 1 milyon euro daha yazdırdı.
Galatasaray böylelikle toplamda 42,5 milyon euroyu kasasına koymuş oldu.
SON 16 TURUNA YÜKSELİRSE NE KADAR KAZANACAK?
An itibarıyla UEFA’dan toplamda 42,5 milyon avro kazanan Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi halinde 11 milyon avro daha kazanacak.
Galatasaray'ın böylece UEFA'dan bu sezon aldığı toplam geliri 53,5 milyon euro olacak.