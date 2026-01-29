Cimbom kasayı doldurdu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden ne kadar kazandı? Kalem kalem Devlet Ligi kazancı

Bu sezon “Devler Ligi”ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, UEFA’nın para ödülleri yönetmeliğine göre, "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon euro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Cim-Bom, bu performansıyla 7 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon euroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon euro (ortalama 8,41 milyon euro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon euro oldu.

Cim-Bom ayrıca son 16 turu play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 1 milyon euro daha yazdırdı.

Galatasaray böylelikle toplamda 42,5 milyon euroyu kasasına koymuş oldu.