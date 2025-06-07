Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları parkede galibiyet peşinde
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi dördüncü maçında yarın Çin ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Filenin Sultanları, son olarak Polonya'yı 3-2 mağlup etti. 1. haftanın 4. karşılaşmasında ev sahibi Çin ile mücadele edecek olan Milli Takım parkede galibiyet hedefliyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2025 FIVB Milletler Ligi'nin dördüncü maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Çin ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?