Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları parkede galibiyet peşinde

2025 FIVB Milletler Ligi'nin dördüncü maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Çin ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?