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Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları parkede galibiyet peşinde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi dördüncü maçında yarın Çin ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Filenin Sultanları, son olarak Polonya'yı 3-2 mağlup etti. 1. haftanın 4. karşılaşmasında ev sahibi Çin ile mücadele edecek olan Milli Takım parkede galibiyet hedefliyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları parkede galibiyet peşinde - 1

2025 FIVB Milletler Ligi'nin dördüncü maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Çin ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları parkede galibiyet peşinde - 2

ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) dördüncü maçında yarın Çin ile karşılaşacak.

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki dördüncü karşılaşmasını yarın saat 14.30'da Çin ile oynayacak.

Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları parkede galibiyet peşinde - 3

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye

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