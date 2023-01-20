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Cinsel saldırıyla suçlanan futbolcu Dani Alves hakkında tutuklama kararı

İspanya'da hakkındaki cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona kentinde gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu Dani Alves hakkında geçici tutuklama kararı verildi.

Cinsel saldırıyla suçlanan futbolcu Dani Alves hakkında tutuklama kararı - 1

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cinsel saldırıyla suçlanan futbolcu Dani Alves hakkında tutuklama kararı - 2

Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Cinsel saldırıyla suçlanan futbolcu Dani Alves hakkında tutuklama kararı - 3

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinden basına verilen bilgide, 30 Aralık'ta Barselona kentindeki bir gece kulübünde yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadının 2 Ocak'ta Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Cinsel saldırıyla suçlanan futbolcu Dani Alves hakkında tutuklama kararı - 4

Brezilyalı futbolcunun mevcut durumda yaşadığı Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra bu sabah saatlerinde komiserliğe gittiği ve ifadesinin ardından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

Cinsel saldırıyla suçlanan futbolcu Dani Alves hakkında tutuklama kararı - 5

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Dani Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.

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