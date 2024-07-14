Ciro Immobile: Burası büyük ve sert bir lig

Beşiktaş’ta 2 yıllık sözleşme imzalayan ve dün akşam takımın Slovenya kampına katılan İtalyan golcü Ciro Immobile, ikinci başkan Hüseyin Yücel ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın kendisini çok istediğini ve kendisini çok önemli hissetiğini dile getiren Ciro Immobile, “Sayın ikinci başkana ve tüm yönetime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Ailemle birlikte hem kendi adıma hem de ailemle 8 senelik Lazio kariyerim sonrasında yeni bir sayfa açmak için buradayım. Beşiktaş’ın teklifinden sonra tüm hayatımı değiştirecek bu kararı aldım. Beni çok fazla isteyen bir kulüp olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Ben Lazio tarafındaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada yeni bir maceraya başlıyorum. Bu sene saha içinde ve saha dışında önemli işler yapmak istiyoruz. Geçen sene işler iyi gitmedi, en iyi performansımızı gösteremedik ama bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarları mutlu etmeye çalışacağız. Ben taraftarımıza havalimanındaki karşılama ve bana gösterdikleri ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Çok duygusaldı benim için. Onlar için elimden geleni yapacağım ve maç sonunda formamım terli olduğunu onlara da göstereceğim” ifadelerini kullandı.

“ICARDİ, MERTENS, DZEKO ÖNEMLİ OYUNCULAR”

Daha önce İtalya Serie A’da forma giymiş birçok golcü oyuncunun Türkiye’de forma giymesi hatırlatılan Immobile, “Ben takım için önemli olmak istiyorum. Takımıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Ben, Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde bir rekabetimiz olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olarak bir rekabet olacak. Tabii ki onların önünde olmak istiyoruz. Önemli bir sezona başlayacağız. 3 Ağustos’ta oynayacağımız bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanma hedefindeyiz şu anda” şeklinde konuştu.