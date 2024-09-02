Ciro Immobile gollerine devam ediyor

Immobile böylece Trendyol Süper Lig’de forma giydiği 3 maçta 3 kez rakip fileleri sarsmış oldu.

Ciro Immobile, Sivasspor karşısında 11’de sahaya çıkarken, müsabakanın 73. dakikasında yerini genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.