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Ciro Immobile gollerine devam ediyor

Beşiktaş’ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Sivasspor karşısında attığı golle Süper Lig’de çıktığı 3 maçta 3. golünü kaydetti.

Ciro Immobile gollerine devam ediyor - 1

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

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Ciro Immobile gollerine devam ediyor - 2

 Siyah-beyazlılarda 34 yaşındaki yıldız oyuncu Ciro Immobile, karşılaşmanın 27. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Ciro Immobile gollerine devam ediyor - 3

Immobile böylece Trendyol Süper Lig’de forma giydiği 3 maçta 3 kez rakip fileleri sarsmış oldu.

Ciro Immobile, Sivasspor karşısında 11’de sahaya çıkarken, müsabakanın 73. dakikasında yerini genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.

Ciro Immobile gollerine devam ediyor - 4
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