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Club Brugge-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, Club Brugge ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. İki ekip de rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Club Brugge-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Club Brugge-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Club Brugge-Aston Villa maçına geri sayım başladı. Belçika ekibi Club Brugge ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, çeyrek final biletinin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler de maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. İşte, Club Brugge-Aston Villa maçı hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Club Brugge-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

CLUB BRUGGE-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Club Brugge-Aston Villa maçı, 4 Mart Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

Jan Breydel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, TABİİ SPOR ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Club Brugge-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TAKIMLARIN EKSİKLERİ


Aston Villa’da, Pau Torres, Ross Barkley ve Amadou Onana'nın sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekleri kesinleşti.

Öte yandan Tyrone Mings, Matthew Cash ve Donyell Malen’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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