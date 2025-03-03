Club Brugge-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Club Brugge-Aston Villa maçına geri sayım başladı. Belçika ekibi Club Brugge ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, çeyrek final biletinin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler de maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. İşte, Club Brugge-Aston Villa maçı hakkında bilgiler...