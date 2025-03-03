Club Brugge-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, Club Brugge ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. İki ekip de rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Club Brugge-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Club Brugge-Aston Villa maçına geri sayım başladı. Belçika ekibi Club Brugge ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, çeyrek final biletinin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler de maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. İşte, Club Brugge-Aston Villa maçı hakkında bilgiler...