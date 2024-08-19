Çobanlıktan yeşil sahalara! Ender Sağım hayallerine ulaşmak için 1646 kilometre yol katetti
Şırnak'ın Uludere ilçesinde çobanlık yapan 16 yaşındaki Ender Sağım, en büyük hayali olan futbolculuğun olmanın peşinde. Hayallerine ulaşmak için bin 646 kilometre yol kat eden genç yetenek Kocaeli'de Çayırova Gümüş Spor'un altyapısında başarılı bir futbolcu olmak istiyor.
Çobanlıktan yeşil sahalara uzanan büyük hayallerin peşinde bir hikaye.
8 kardeşin en küçüğü olan Sağım, çobanlık yaparken bile futbol hayalinden vazgeçmedi.