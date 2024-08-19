Çobanlıktan yeşil sahalara! Ender Sağım hayallerine ulaşmak için 1646 kilometre yol katetti

Sağım, köyde çobanlık yaptığı sırada futboldan da hiç vazgeçmediğini belirterek, "Şu an futbol dışında başka bir şeyle uğraşmıyorum. Ailem bana çok destek verdi. Eray Hoca, Abdullah Hoca da bana çok yardımcı oluyor. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.