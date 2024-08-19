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Çobanlıktan yeşil sahalara! Ender Sağım hayallerine ulaşmak için 1646 kilometre yol katetti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çobanlık yapan 16 yaşındaki Ender Sağım, en büyük hayali olan futbolculuğun olmanın peşinde. Hayallerine ulaşmak için bin 646 kilometre yol kat eden genç yetenek Kocaeli'de Çayırova Gümüş Spor'un altyapısında başarılı bir futbolcu olmak istiyor.

Çobanlıktan yeşil sahalara! Ender Sağım hayallerine ulaşmak için 1646 kilometre yol katetti - 1

Çobanlıktan yeşil sahalara uzanan büyük hayallerin peşinde bir hikaye.

8 kardeşin en küçüğü olan Sağım, çobanlık yaparken bile futbol hayalinden vazgeçmedi. 

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Çobanlıktan yeşil sahalara! Ender Sağım hayallerine ulaşmak için 1646 kilometre yol katetti - 2

Dağlarda, yaylalarda top sektiren Sağım, futbolcu olma arzusuyla gece gündüz antrenman yaptı.

Sosyal medyada paylaştığı videoyla dikkat çeken Ender'in birçok kulübe başvurmasına rağmen olumlu yanıt alamaması üzerine amcası, Kocaeli'de bulunan Çayırova Gümüş Spor'un altyapısına başvurdu. 

Çobanlıktan yeşil sahalara! Ender Sağım hayallerine ulaşmak için 1646 kilometre yol katetti - 3

Takımdan olumlu yanıt gelince Sağım hayallerine ulaşmak için bin 646 kilometre yol kat etti veKocaelide amcasının yanına yerleşerek büyük bir futbolcu olma yolunda ilk adımını attı.

Çobanlıktan yeşil sahalara! Ender Sağım hayallerine ulaşmak için 1646 kilometre yol katetti - 4

Çayırova Gümüş Spor'un antrenörü Abdullah Çiçekçioğlu, Ender'i futbol yeteneğini görmeleri sonrası hemen lisans çıkarmasını istediklerini söyledi.

Çobanlıktan yeşil sahalara! Ender Sağım hayallerine ulaşmak için 1646 kilometre yol katetti - 5

Sağım, köyde çobanlık yaptığı sırada futboldan da hiç vazgeçmediğini belirterek, "Şu an futbol dışında başka bir şeyle uğraşmıyorum. Ailem bana çok destek verdi. Eray Hoca, Abdullah Hoca da bana çok yardımcı oluyor. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çobanlıktan yeşil sahalara! Ender Sağım hayallerine ulaşmak için 1646 kilometre yol katetti - 6

1 Eylül'de lisansı çıkacak olan Ender Sağım bu sene resmi müsabakalarda forma giyebilecek.

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