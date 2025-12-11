Çöküş sürüyor, karar an meselesi. Arda Güler'in görüntüsü maça damga vurdu

Bellingham ise “Bugün bir şeyler değişti, bunu hissedebiliyorum. Şimdi hepimizin kendimizi geliştirmemiz gerektiğini anlamalıyız.” dedi.

Yıldız futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarların 'yuhalamalarını' anlayabiliyorum, insanlar bizi takip etmek için çok para ödüyor ve biz dünyanın en iyi kulübünde oynuyoruz."