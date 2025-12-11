Çöküş sürüyor, karar an meselesi. Arda Güler'in görüntüsü maça damga vurdu
11.12.2025 09:26
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid'de kötü sonuçlar devam ederken, taraftarın sabrı taştı gözler başkan Perez'e çevrildi. Son maçta seyirci takımı yuhaladı, Arda Güler'in hareketi viral oldu.
TARAFTARDAN TEPKİ
Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da Real Madrid, Manchester City'li ağırladı. Konuk ekip, Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle evine 2-1'lik galibiyetle döndü. Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.
La Liga'da 4 maçtır kazanamayan ve liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, Avrupa'da da kötü sonuçlara devam edince taraftar takımı yuhaladı.
GÖZLER PEREZ'DE
Maçın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, "Bernabeu'da kazanamadığınızda yuhalanmanız normaldir. Bugün kendimi suçlayamam, sonuna kadar denedik. Oyuncularımın desteğini hissediyorum bu durumu hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.
İspanyol basını ise gözlerin Florentino Perez'de olduğunu ve Alonso'nun devam edip etmeyeceğini kararının verileceğini yazdı.
"İNSANLAR PARA ÖDÜYOR, TARAFTAR HAKLI"
Bellingham ise “Bugün bir şeyler değişti, bunu hissedebiliyorum. Şimdi hepimizin kendimizi geliştirmemiz gerektiğini anlamalıyız.” dedi.
Yıldız futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Taraftarların 'yuhalamalarını' anlayabiliyorum, insanlar bizi takip etmek için çok para ödüyor ve biz dünyanın en iyi kulübünde oynuyoruz."
ARDA'NIN GÖRÜNTÜSÜ DAMGA VURDU
Manchester City'nin kullanacağı duran top öncesi Arda'nın ceza sahası içinde Erling Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Haaland'ın Arda Güler'in çabası karşısında gülümsediği o anlar da kameralara yansırken kullanıcılar fiziki olarak daha güçlü isimlerin yıldız golcüyü tutması gerektiği görüşünü savundu.