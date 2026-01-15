Çöp toplayan çocuk zirveye çıktı, Türkiye'ye geliyor. Kulübü "Tamam" derse yola çıkacak
15.01.2026 12:54
Son Güncelleme: 15.01.2026 13:17
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği yıldız transfer için "Kante geliyor" açıklaması yapıldı. İşte transferin ayrıntıları ve Kante'nin kariyeri....
Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde sona gelindi.
Transfer için Sportif Direktör Devin Özek ile birlikte Dubai'ye yönetici Ertan Torunoğulları, İstanbul'a döndü. Torunoğulları, "Taraftarımız rahat olsun, Kante geliyor." açıklaması yaptı.
SÖZLEŞME AYRINTILARI
Kante’nin Fenerbahçe ile yıllık 5 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaştığı öğrenildi.
34 yaşında yıldızın bu sezonun kalanı için 2.5 milyon euro alacağı iddia edildi. Kulübü Al-Ittihad’ın onay vermesi halinde futbolcu yola çıkara İstanbul'a gelecek.
ÇÖP TOPLAYICILIKTAN ZİRVEYE
Kante, 29 Mart 1991'de Paris'te dört erkek ve kız kardeşlerin en büyükleri olarak dünyaya geldi.
1980'de Mali'den Fransa'ya göç eden bir ailenin çocuğu olan Kante, Mali'den ayrılan ailesiyle birlikte Rueil Malmaison'da büyüdü.
Çocukluk yıllarını çöp toplayıcısı olan babasına yardım ederek geçiren Kante'nin hayatı, 11 yaşındayken babasını kaybetmesiyle zorlaştı.
HERGÜN KİLOMETRECELERCE YÜRÜDÜ
Babasının ölümü sonrası Kante'nin ve annesinin de yükü ağırlaştı.
Annesi temizliğe gidiyor, Kante ise ailesini daha iyi şartlarda çalıştırmak için çöp toplamanın yanı sıra farklı alternatifler arıyordu. 1998 Dünya Kupası'nda Fransa'nın zafere koştuğu yıl, çöp toplayıcı olan Kante ardından bu zaferi kendisinin de yaşayacağından habersiz bir şekilde hayat mücadelesini sürdüyordu.
Kilometrelerce yürüyerek Paris sokaklarını temizleyen Kante, zorluklarla geçen çocukluk yıllarının ardından futbola yöneldi.
Evinin yakınında futbol okulu açıldığı öğrenen Kante buraya kayıt oldu ve bu alandaki yeteneği sayesinde zirveye çıktı.
İLK ZAMANLAR GERİDE KALDI SONRASINDA 35 MİLYON EURO ÖDENDİ
JS Suresnes takımında futbola adım atan Kante'nin buradaki hocası futbolcu hakkında şunları söylüyor:
"Kante, küçük görünüşü nedeniyle büyük takımların radarının dışında kaldı. O zamanlar bütün gün top çalmaya çalışıyor ve sahanın bir ucundan diğer ucuna top sürüyordu. Bu ona hiç kimsenin öğretmediği özel bir antrenman rutiniydi."
JS Suresnes takımının ardından Boulogne takımına transfer olan Kante, Leicester City ve Chelsea formaları da giydi. 35.8 milyon euro bonservisle 2016 yılında Leicester City'den Chelsea'ye geçerek tüm dünyanın takip ettiği isimlerden oldu.
DAVETLERİ GERİ ÇEVİRMEDİ EVLERE MİSAFİRLİĞE GİTTİ
Kante, dev kulüplerde forma giyip başarıdan başarıya koşarken mütevazı kişiliğiyle herkesin beğenisini topladı. Kazandığı paralara rağmen gösterişli ve lüks yaşamdan uzak durdu. Düşük model araba ve telefonlarıyla dikkat çekti.
Kante, Leicester City ve Chelsea'de oynarken lüks kuaförlere gitmek yerine, kulüp tesislerinin yakınındaki mahalle berberine gidiyordu. Berber, Kante’nin kim olduğunu ilk başta fark etmedi. Saç kesimi için herkesle aynı ücretleri ödedi. Kante daha sonra kendisine uğurlu geldiğine inandığı berberini hiç değiştirmedi.
Yıldız futbolcu sosyal medyadan kendisine gelen birçok daveti de geri çevirmedi. Kante özellikle öğrencilerin davetlerin kırmayarak evlerine misafir oldu onların soflarına oturdu.
DEV KUPALARA SAHİP
Kariyerinde Leicester, Chelsea ve Al-Ittihad formalarını terleten deneyimli futbolcu, Chelsea ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 1 İngiltere Kupası kazandı.
Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nın sahibi olan Kante, 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde de şampiyonluk yaşadı.
ARABİSTAN'DA DA KUPA KALDIRDI
Leicester City ile 2015/16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu bulunan Kante, Al-Ittihad ile 1 Suudi Arabistan Pro Lig zaferi yaşadı.