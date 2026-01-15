Çöp toplayan çocuk zirveye çıktı, Türkiye'ye geliyor. Kulübü "Tamam" derse yola çıkacak

Babasının ölümü sonrası Kante'nin ve annesinin de yükü ağırlaştı.

Annesi temizliğe gidiyor, Kante ise ailesini daha iyi şartlarda çalıştırmak için çöp toplamanın yanı sıra farklı alternatifler arıyordu. 1998 Dünya Kupası'nda Fransa'nın zafere koştuğu yıl, çöp toplayıcı olan Kante ardından bu zaferi kendisinin de yaşayacağından habersiz bir şekilde hayat mücadelesini sürdüyordu.



Kilometrelerce yürüyerek Paris sokaklarını temizleyen Kante, zorluklarla geçen çocukluk yıllarının ardından futbola yöneldi.

Evinin yakınında futbol okulu açıldığı öğrenen Kante buraya kayıt oldu ve bu alandaki yeteneği sayesinde zirveye çıktı.