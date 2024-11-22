Çorluspor 1947'nin teknik direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersin Aka'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Cinayetin nedeni ve detaylarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.