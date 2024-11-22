Çorluspor 1947'nin teknik direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
TFF 3. Lig ekibi Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hastaneye kaldırıldı. Ancak Aka, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın olayın ardından hızla kaçarak izini kaybettirdiği belirtilirken, polis ekiplerinin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı kaydedildi.
TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.