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Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı

Cristiano Ronaldo Dubai Futbol Ödülleri'nde futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı. Carlo Ancelotti'yi en iyi teknik direktör olarak gördüğünü söyleyen Portekizli yıldız, "Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmayacağım. Belki kulüp satın almayı düşünebilirim." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı - 1

Cristiano Ronaldo, Dubai Dünya Futbol Ödülleri'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

39 yaşındaki yıldız, futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı.

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Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı - 2

Ronaldo, "Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmayacağım. Belki kulüp satın almayı düşünebilirim." dedi. 


Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı - 3

Eski takımı Manchester United için sorunun teknik direktörlerde olmadığını söyleyen Portekizli yıldız, en iyi teknik direktör olarak gördüğü ismi de açıkladı.


Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı - 4

Ronaldo, "Bana 'İyi teknik direktör nedir?' diye sorulduğunda 'Oyuncularını iyi idare eden kişi, iyi teknik direktördür' derim. Ancelotti bu işi en iyi yapan teknik direktör." dedi.

Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı - 5

Futbol hayatına Suudi Arabistan'da devam eden Ronaldo, Suudi liginin Fransa Ligue 1'den daha iyi olduğunu söyledi.


Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı - 6

Ronaldo, "Suudi Ligi Fransa Ligue 1'den daha iyi. Bu benim fikrim. Fransa'da sadece Paris Saint-Germain var. Diğerleri birbirileriyle yarışıyor ama en güçlüsü Paris Saint-Germain. Kimse onlarla rekabet edemiyor. Onların daha iyi oyuncuları ve daha fazla bütçesi var." diye konuştu. 

El-Nassr forması giyen Ronaldo bu sezon forma giydiği 19 maçta 16 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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