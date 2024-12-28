Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı
Cristiano Ronaldo Dubai Futbol Ödülleri'nde futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı. Carlo Ancelotti'yi en iyi teknik direktör olarak gördüğünü söyleyen Portekizli yıldız, "Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmayacağım. Belki kulüp satın almayı düşünebilirim." ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo, Dubai Dünya Futbol Ödülleri'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
39 yaşındaki yıldız, futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı.