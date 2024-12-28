Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonraki hedefini açıkladı

Ronaldo, "Suudi Ligi Fransa Ligue 1'den daha iyi. Bu benim fikrim. Fransa'da sadece Paris Saint-Germain var. Diğerleri birbirileriyle yarışıyor ama en güçlüsü Paris Saint-Germain. Kimse onlarla rekabet edemiyor. Onların daha iyi oyuncuları ve daha fazla bütçesi var." diye konuştu.



El-Nassr forması giyen Ronaldo bu sezon forma giydiği 19 maçta 16 gol 3 asistlik performans sergiledi.