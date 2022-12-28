Cristiano Ronaldo Jr.'ın yeni takımı belli oldu: Manchester United'ın ardından Real Madrid

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr'ın yeni takımı belli oldu.
Babasının formasını giydiği ancak kriz yaşayarak ayrıldığı Manchester United'ın altyapısında oynayan ve Ronaldo Jr. Real Madrid altyapısına döndü.
12 yaşındaki Ronaldo Jr., babasının Juventus'a transferine kadar olan süreçte yine Real Madrid altyapısında forma giymişti.
Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, daha önce, "Oğlumun futbolcu olmasını istiyorum. Çok atletik bir çocuk. Sporun efsane figürlerini de çok seviyor. Futbolu çok seviyor. Bu çok büyük bir artı" açıklamasında bulunmuştu.
Manchester United'da yaşadığı krizin ardından İngiltere'den ayrılan ve adı Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle anlan Ronaldo, Real Madrid tesislerinde idmana çıkmıştı. Bu idman sonrası Ronaldo'nun yeniden İspanya'ya döneceği öne sürülmüştü. Oğlunun İngiltere'den sonra tekrar Madrid'e imza atması Portekizli yıldızında bu kulübe döneceği iddialarını güçlendirmiş oldu. Ronaldo'nun Al-Nassr ya da Madrid'le temas halinde olduğu iki kulüpten birine imza atması bekleniyor.