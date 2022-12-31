Cristiano Ronaldo: Vizyonlu bir kulübe geldim

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a imza attı.
Ronaldo yaptığı ilk açıklamada, "Farklı bir ülkede yeni bir lig macerasını dört gözle bekliyorum" dedi.
"Al Nassr'ın vizyonu ilham verici" diyen Ronaldo, "Yeni takımıma katılmak ve takımın daha fazla başarıya ulaşmasına yardımcı olmak adına heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı Al Nassr’da bir dönem Türkiye’de forma giyen birçok isim yer alıyor.
Ronaldo, yeni kulübünde bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile Vincent Aboubakar’ın yanı sıra 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.