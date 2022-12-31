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Cristiano Ronaldo: Vizyonlu bir kulübe geldim

Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takımla sözleşme imzalayacağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladı. Ronaldo yaptığı ilk açıklamada, "Vizyonlu bir kulübe geldim" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo: Vizyonlu bir kulübe geldim - 1

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a imza attı.


Cristiano Ronaldo: Vizyonlu bir kulübe geldim - 2

Ronaldo yaptığı ilk açıklamada, "Farklı bir ülkede yeni bir lig macerasını dört gözle bekliyorum" dedi.


Cristiano Ronaldo: Vizyonlu bir kulübe geldim - 3

"Al Nassr'ın vizyonu ilham verici" diyen Ronaldo, "Yeni takımıma katılmak ve takımın daha fazla başarıya ulaşmasına yardımcı olmak adına heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.


Cristiano Ronaldo: Vizyonlu bir kulübe geldim - 4

Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı Al Nassr’da bir dönem Türkiye’de forma giyen birçok isim yer alıyor.


Cristiano Ronaldo: Vizyonlu bir kulübe geldim - 5

Ronaldo, yeni kulübünde bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile Vincent Aboubakar’ın yanı sıra 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

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