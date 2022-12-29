Manchester United'la yollarını ayırmasının ardından nereye transfer olacağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo, yeni malikanesi için personel arıyor.
Ronaldo, Lizbon'da yapımına başladığı ve maliyeti 30 milyon euro'yu bulacak olan villası için aşçı ve personel ilanı verdi.
Sky İtalia'nın haberine haberine göre; Ronaldo, 3 katlı olan ve toplamda 2720 metrekareye yayılan mega villasının işleri için 6 bin euro (Yaklaşık 115 bin TL) maaş belirledi.
544 metrekarelik bir bahçeye sahip olacak olan villada tenis kortları, spor salonu, açık yüzme havuzu ve 20 araç kapasiteli bir garajı olacağı belirtildi.
Başlangıçta 11 milyon euro olarak hesaplanan ancak maliyeti 30 milyon euro'yu bulacak villası için Ronaldo, 4 personel işe alacak.