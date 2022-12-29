NTV.COM.TR’ye geri dön

Cristiano Ronaldo yeni malikanesi için personel arıyor

Yeni takımı merakla beklenen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni malikanesi için personel arıyor. İş ilanı veren Ronaldo villasında çalışacak işçilere 6 bin euro (Yaklaşık 115 bin TL) maaş ödemesi yapacak.

Cristiano Ronaldo yeni malikanesi için personel arıyor - 1

Manchester United'la yollarını ayırmasının ardından nereye transfer olacağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo, yeni malikanesi için personel arıyor.


Cristiano Ronaldo yeni malikanesi için personel arıyor - 2

Ronaldo, Lizbon'da yapımına başladığı ve maliyeti 30 milyon euro'yu bulacak olan villası için aşçı ve personel ilanı verdi.

Cristiano Ronaldo yeni malikanesi için personel arıyor - 3

Sky İtalia'nın haberine haberine göre; Ronaldo, 3 katlı olan ve toplamda 2720 metrekareye yayılan mega villasının işleri için 6 bin euro (Yaklaşık 115 bin TL) maaş belirledi.


Cristiano Ronaldo yeni malikanesi için personel arıyor - 4

544 metrekarelik bir bahçeye sahip olacak olan villada tenis kortları, spor salonu, açık yüzme havuzu ve 20 araç kapasiteli bir garajı olacağı belirtildi.


Cristiano Ronaldo yeni malikanesi için personel arıyor - 5

Başlangıçta 11 milyon euro olarak hesaplanan ancak maliyeti 30 milyon euro'yu bulacak villası için Ronaldo, 4 personel işe alacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER