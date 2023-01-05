Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı alan Cristiano Ronaldo yeni takımıyla ilk kez sahada çıktı.
O anlara on binlerce taraftar tanıklık etmek için tribünleri doldurdu.
Ronaldo topu her ayağına aldığında tribünlerde coşku arttı. Tribünlerden sık sık Ronaldo tezahüratı duyuldu.
37 yaşındaki futbolcu, bir dönem Türkiye'de de forma giyen Aboubakar, Talisca ve Luiz Gustavo ile takım arkadaşı oldu.
Yıllık 200 milyon dolar kazanacağı iddia edilen yıldız futbolcunun imza törenine de 25 bin taraftar katılmıştı.
İşte Ronaldo'nun Al Nassr ile ilk antrenmanından yansıyan diğer kareler...