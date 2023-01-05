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Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da imza töreninin ardından yeni takımı Al Nassr ile ilk antrenmanına çıktı. Ronaldo'nun idmanını on binlerce taraftar izledi.

Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada - 1

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı alan Cristiano Ronaldo yeni takımıyla ilk kez sahada çıktı.


Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada - 2

O anlara on binlerce taraftar tanıklık etmek için tribünleri doldurdu.


Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada - 3

Ronaldo topu her ayağına aldığında tribünlerde coşku arttı. Tribünlerden sık sık Ronaldo tezahüratı duyuldu.


Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada - 4

37 yaşındaki futbolcu, bir dönem Türkiye'de de forma giyen Aboubakar, Talisca ve Luiz Gustavo ile takım arkadaşı oldu.


Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada - 5

Yıllık 200 milyon dolar kazanacağı iddia edilen yıldız futbolcunun imza törenine de 25 bin taraftar katılmıştı.

Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada - 6

İşte Ronaldo'nun Al Nassr ile ilk antrenmanından yansıyan diğer kareler...

Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada - 7
Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada - 8
Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada - 9
Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada - 10
Cristiano Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile ilk kez sahada - 11

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