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Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

Manchester United ile kriz yaşayan Portekiz Milli Takımı'nda ise 14,5 yıl sonra ilk kez yedek kalan Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle anlaştığı iddiasını yalanladı.

Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt - 1

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası'nda İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale kaldığı maç sonrası konuştu.


Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt - 2

14,5 yıl sonra ilk kez Portekiz milli takımında yedek kalan Ronaldo, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle anlaştığı iddiasını yalanladı.


Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt - 3

Ronaldo bu anlaşmaya yönelik sorulan soruya, "Hayır, bu doğru değil" sözlerini kullanarak yanıt verdi.


Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt - 4

İspanyol gazetesi Marca Ronaldo'nun Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladığını ve bu anlaşmadan 500 milyon euro alacağını duyurmuştu.


Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt - 5

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan ayrılığı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni bir meydan okuma için doğru zaman. Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum."

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