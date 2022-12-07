Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası'nda İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finale kaldığı maç sonrası konuştu.
14,5 yıl sonra ilk kez Portekiz milli takımında yedek kalan Ronaldo, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle anlaştığı iddiasını yalanladı.
Ronaldo bu anlaşmaya yönelik sorulan soruya, "Hayır, bu doğru değil" sözlerini kullanarak yanıt verdi.
İspanyol gazetesi Marca Ronaldo'nun Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladığını ve bu anlaşmadan 500 milyon euro alacağını duyurmuştu.
Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan ayrılığı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yeni bir meydan okuma için doğru zaman. Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum."