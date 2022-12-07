Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan ayrılığı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Yeni bir meydan okuma için doğru zaman. Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum."