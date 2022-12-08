Cristiano Ronaldo'dan Portekiz kampında kriz iddialarına açıklama: Parçalanamayacak kadar yakın bir takımız

"TEHDİT ETMEDİ"

Gelişmelerin ardından Portekiz Futbol Federasyonu iddiaları yalanladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, “Bu perşembe günü yayınlanan haberlerde, Ronaldo'nun teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşme sırasında milli takımı bırakmakla tehdit ettiği bildirildi. Milli Takım kaptanı Ronaldo, hiçbir zaman Katar'da milli takımı bırakmakla tehdit etmedi. Ronaldo, milli takımın ve ülkenin hizmetinde her gün eşsiz bir performans sergiliyor, bu da saygı duyulması gereken ve milli takıma olan sorgulanamaz bağlılık derecesini kanıtlıyor. Bu arada, Portekiz'in en çok forma giydiği oyuncunun adanmışlık derecesi 2022 Dünya Kupası'nın 16. turunda İsviçre'ye karşı kazanılan zaferde bir kez daha gösterildi. Milli Takım - oyuncular, antrenörler ve FPF yapısı - ilk günden beri, Portekiz'in Dünya Kupası'nda şimdiye kadarki en iyi derecesine ulaşılması için tamamen kararlı ve hevesli" denildi.