Cristiano Ronaldo'dan Portekiz kampında kriz iddialarına açıklama: Parçalanamayacak kadar yakın bir takımız

Manchester United ile kriz yaşayan Portekiz Milli Takımı'nda ise 14,5 yıl sonra ilk kez yedek kalan Cristiano Ronaldo'nun hocası Fernando Santos ile tartıştğı ve kampı terk ettiği iddia edildi.
"TEHDİT ETMEDİ"
Gelişmelerin ardından Portekiz Futbol Federasyonu iddiaları yalanladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, “Bu perşembe günü yayınlanan haberlerde, Ronaldo'nun teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşme sırasında milli takımı bırakmakla tehdit ettiği bildirildi. Milli Takım kaptanı Ronaldo, hiçbir zaman Katar'da milli takımı bırakmakla tehdit etmedi. Ronaldo, milli takımın ve ülkenin hizmetinde her gün eşsiz bir performans sergiliyor, bu da saygı duyulması gereken ve milli takıma olan sorgulanamaz bağlılık derecesini kanıtlıyor. Bu arada, Portekiz'in en çok forma giydiği oyuncunun adanmışlık derecesi 2022 Dünya Kupası'nın 16. turunda İsviçre'ye karşı kazanılan zaferde bir kez daha gösterildi. Milli Takım - oyuncular, antrenörler ve FPF yapısı - ilk günden beri, Portekiz'in Dünya Kupası'nda şimdiye kadarki en iyi derecesine ulaşılması için tamamen kararlı ve hevesli" denildi.
37 yaşındaki yıldız oyuncu da Portekiz Futbol Federasyonu'nun ardından bir Twitter mesajı yayınladı.
Ronaldo, "Dış güçler tarafından parçalanamayacak kadar yakın bir grubuz. Herhangi bir düşmanın kendisini korkutmasına izin vermeyecek kadar cesur bir ulus. Hayali için sonuna kadar savaşacak, kelimenin tam anlamıyla bir ekip! Bizimle inanın! Haydi Portekiz!" diye konuştu.
Gelişmelerin ardından Ronaldo'nun Portekiz'le çıktığı antremandan sıcak görüntüler de uluslararası ajanslar tarafından servis edildi.
Portekiz, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık Cumartesi günü Fas ile karşılaşacak.
İşte Portekiz'in son antremanından yansıyan diğer kareler...