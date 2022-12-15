Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman

Manchester United'la yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, eski takımı Real Madrid'in tesislerinde antrenmanlara başladı.
İspanyol basını Marca'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun İspanya'ya gittiği ve formda kalmak için idmanlarına özel olarak devam ettiği aktarıldı.
Haberde, Real Madrid'in antrenmanlarını yaptığı tesisten özel bir alanında Portekizli yıldızın çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Transferinde belirsizlik devam eden Ronaldo'nun İspanya'ya gitmesi Madrid taraftarını da heyecanlandırdı.
Real Madridli taraftarlar Ronaldo'nun dönmesini istiyor ve sakatlığı bulunan Karim Benzema'nın yokluğunda yerini doldurabileceğini düşünüyor.
İşte Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan yansıyan bazı kareleri...