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Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman

Manchester United ile yaşadığı krizin ardından ayrılan, Portekiz Milli Takımı'nda da Dünya Kupası'na veda eden Cristiano Ronaldo, Real Madrid tesislerinde antrenmana çıktı.

Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman - 1

Manchester United'la yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, eski takımı Real Madrid'in tesislerinde antrenmanlara başladı.


Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman - 2

İspanyol basını Marca'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun İspanya'ya gittiği ve formda kalmak için idmanlarına özel olarak devam ettiği aktarıldı.


Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman - 3

Haberde, Real Madrid'in antrenmanlarını yaptığı tesisten özel bir alanında Portekizli yıldızın çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman - 4

Transferinde belirsizlik devam eden Ronaldo'nun İspanya'ya gitmesi Madrid taraftarını da heyecanlandırdı.


Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman - 5

Real Madridli taraftarlar Ronaldo'nun dönmesini istiyor ve sakatlığı bulunan Karim Benzema'nın yokluğunda yerini doldurabileceğini düşünüyor.

Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman - 6

İşte Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan yansıyan bazı kareleri...

Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman - 7
Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman - 8
Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman - 9
Cristiano Ronaldo'dan Real Madrid tesislerinde antrenman - 10

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