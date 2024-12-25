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Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle Noel keyfi: Eksi 20 derecede havuza daldı!

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları ile Noel tatilinin keyfini çıkarıyor. Finlandiya'nın Laponya bölgesinde kayak tatiline çıkan yıldız oyuncu, çocuklarıyla birlikte geçirdiği eğlenceli vakitleri sosyal medya hesabından yayınladı. Ayrıca Portekizli yıldız -20 derecelik havada havuza daldı.

Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle Noel keyfi: Eksi 20 derecede havuza daldı! - 1

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte Finlandiya'nın Laponya bölgesinde Noel tatiline çıktı.

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Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle Noel keyfi: Eksi 20 derecede havuza daldı! - 2

- 20 DERECEDE HAVUZA DALDI

Kayak tatili sırasında buzlu havada havuza giren Cristiano Ronaldo, eksi 20 derece soğukluktaki havada havuza girdiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. 

Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle Noel keyfi: Eksi 20 derecede havuza daldı! - 3

Noel tatilini YouTube kanalından da paylaşan Portekizli yıldız, çocuklarının Noel Baba ile vakit geçirdiği anları kaydetti. 

Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle Noel keyfi: Eksi 20 derecede havuza daldı! - 4

Georgina Rodriguez ile kamera karşısında geçen Ronaldo, yeni yıl öncesi herkese "Mutlu Noeller" mesajı verdi. 

Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle Noel keyfi: Eksi 20 derecede havuza daldı! - 5

Rodriugez, 2016 yılında Madrid'de bir mağazada satış asistanlığı yaparken Cristiano Ronaldo ile tanıştı.

Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle Noel keyfi: Eksi 20 derecede havuza daldı! - 6

İKİ ÇOCUĞU GEORGINA'DAN

30 yaşındaki Rodriguez, Kasım 2017'de ilk çocukları Alana Martina'yı ve 18 Nisan 2022'de ikiz çocukları Angel ve Bella Esmeralda'yı dünyaya getirdi. Ancak Angel doğumdan kısa bir süre sonra vefat etti. 

Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle Noel keyfi: Eksi 20 derecede havuza daldı! - 7

TAŞIYICI ANNEDEN ÜÇ ÇOCUK 

Ronaldo'nun Georgina'dan önce ise üç çocuğu bulunuyor. Cristiano Junior 2010'da dünyaya gelirken, Haziran 2017'de Ronaldo'nun taşıyıcı anelik yolula Eva Maria ve Mateo adında ikiz çocukları da olmuştu. 

Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle Noel keyfi: Eksi 20 derecede havuza daldı! - 8
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