Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle Noel keyfi: Eksi 20 derecede havuza daldı!

İKİ ÇOCUĞU GEORGINA'DAN

30 yaşındaki Rodriguez, Kasım 2017'de ilk çocukları Alana Martina'yı ve 18 Nisan 2022'de ikiz çocukları Angel ve Bella Esmeralda'yı dünyaya getirdi. Ancak Angel doğumdan kısa bir süre sonra vefat etti.