Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle Noel keyfi: Eksi 20 derecede havuza daldı!
Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları ile Noel tatilinin keyfini çıkarıyor. Finlandiya'nın Laponya bölgesinde kayak tatiline çıkan yıldız oyuncu, çocuklarıyla birlikte geçirdiği eğlenceli vakitleri sosyal medya hesabından yayınladı. Ayrıca Portekizli yıldız -20 derecelik havada havuza daldı.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte Finlandiya'nın Laponya bölgesinde Noel tatiline çıktı.