NTV.COM.TR’ye geri dön

Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülü satıldı

Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazanmış olduğu Ballon d'Or ödülünü sattı. 600 bin euro'ya alıcı bulan ödülden gelen para çocuklar için çalışan bir kuruma bağışlanacak.

Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülü satıldı - 1

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, serinin bir parçasını satma kararı aldı.


Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülü satıldı - 2

37 yaşındaki yıldızın 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer tarafından satın alındı.


Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülü satıldı - 3

Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülü açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan Ofer'in 600 bin euro'luk teklifi oldu. Bu ücret doğrudan, kritik hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gidecek.

Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülü satıldı - 4

Ronaldo'nun kendisi müzayedeye yer almazken ödülün Ofer'e teslim görevini ünlü menajeri Jorge Mendes üstlendi.

Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or ödülü satıldı - 5

Ronaldo Ballon d'Or'u 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 5 kez kazanmıştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER