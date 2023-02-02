Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor

Cristiano Ronaldo'nun eşi Suudi Arabistan'da parlıyor.
Şimdilerde ise Ronaldo Georgina Rodriguez ile birlikte yeni hayatına uyum sağlamaya çalışıyor. Rodriguez, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çekiyor. D
ünya yıldızının sevgilisi, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'ne katıldı.
Joy Awars Ödül Töreni'ne katılan Rodriguez, giydiği lacivert elbisesiyle görenleri etkiledi. Arap geleneklerine uygun giyinen Rodriguez, elbisesiyle uyumlu uzun eldivenler ve parlak takılar tercih etti.
Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Portekizli yıldız, Al-Nassr ile 200 milyon euro civarında anlaşarak rekor imza atmıştı.
Ödül töreninden birçok fotoğraf paylaşan Rodriguez, "Joy ödülleri 2023! Herkese çok teşekkür ederim, sizi seviyorum Suudi Arabistan!" notu düştü.
İşte Rodriguez'in ödül törenine dair paylaşımları...