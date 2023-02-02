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Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası yeni hayatına alışan eşi Georgina Rodriguez, Suudi Arabistan'a uyum sağladı. Rodriguez, katıldığı bir ödül töreninde tüm dikkatleri üzerine çekti.

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor - 1

Cristiano Ronaldo'nun eşi Suudi Arabistan'da parlıyor.

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor - 2

Şimdilerde ise Ronaldo Georgina Rodriguez ile birlikte yeni hayatına uyum sağlamaya çalışıyor. Rodriguez, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çekiyor. D

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor - 3

ünya yıldızının sevgilisi, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'ne katıldı.


Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor - 4

Joy Awars Ödül Töreni'ne katılan Rodriguez, giydiği lacivert elbisesiyle görenleri etkiledi. Arap geleneklerine uygun giyinen Rodriguez, elbisesiyle uyumlu uzun eldivenler ve parlak takılar tercih etti.

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor - 5

Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Portekizli yıldız, Al-Nassr ile 200 milyon euro civarında anlaşarak rekor imza atmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor - 6

Ödül töreninden birçok fotoğraf paylaşan Rodriguez, "Joy ödülleri 2023! Herkese çok teşekkür ederim, sizi seviyorum Suudi Arabistan!" notu düştü.

İşte Rodriguez'in ödül törenine dair paylaşımları...

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor - 7
Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor - 8
Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor - 9
Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez Suudi Arabistan'da parlıyor - 10

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