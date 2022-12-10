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Cristiano Ronaldo'nun formda kalma sırları

En iyi oyuncular arasında dünya tarihine geçen Cristiano Ronaldo ilerleyen yaşına rağmen formda görüntüsü ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Peki 37 yaşındaki yıldız futbolcu nasıl sağlıklı ve fit kalıyor. İşte Ronaldo'nun spordan beslenmeye formda kalma sırları...

Cristiano Ronaldo'nun formda kalma sırları - 1

Yaşına rağmen güçlü fiziğiyle dikkat çeken Cristiano Ronaldo'nun günlük yaşamının hemen hemen her anı planlı.


Cristiano Ronaldo'nun formda kalma sırları - 2

Özel diyet uygulayan Ronaldo her gün 6 proteinin yer aldığı özel bir diyet uyguluyor. Avokadot püresi ve tostu mutlaka menüsünde oluyor.


Cristiano Ronaldo'nun formda kalma sırları - 3

Yıldız futbolcu kahvaltıda peynir, salam, az yağlı yoğurt ve meyve çeşitleri tüketiyor.


Cristiano Ronaldo'nun formda kalma sırları - 4

Ronaldo'nun taze balığa ayrı bir düşkünlüğü var, tavuğu ise hem az yağlı hem de yüksek proteinli olduğu için seviyor.

Cristiano Ronaldo'nun formda kalma sırları - 5

Akşamları ise ızgara tavuk ve kırmızı et yiyor ve öğünlerinde şekerli yiyeceklerden uzak duruyor.

Cristiano Ronaldo'nun formda kalma sırları - 6

Tahıllı ve taze meyveli salata da her gün mutlaka yiyor.

Cristiano Ronaldo'nun formda kalma sırları - 7

Beslenme danışmanının eşlik ettiği Ronaldo, her gün 5 kere 90 dakikalık dinlenme uykusu yapmaya özen gösteriyor.

Cristiano Ronaldo'nun formda kalma sırları - 8

Ronaldo'ya evde yapılan Cryotherapy (Kriyoterapi) soğuk oda tedavisi de uygulanıyor. 50 bin sterlin değerinde olan bu uygulama İngilterede'ki evinde var.


Cristiano Ronaldo'nun formda kalma sırları - 9

Soğuk sıvı nitrojen kullanılarak yapılan tedavi Usain Bolt ve Haaland'a da uygulanmasıyla gündemde. Bu uygulama kan dolaşımını artırıyor.

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