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Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan açıklamasının ardından Portekizlilerden tepki

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası'nı tarihi bir başarıyla düzenleyeceğini ifade etti. Ancak bu açıklama 2030 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkelerden biri olan Portekiz'de tepkilere neden oldu. Ronaldo'nun Portekizli olması nedeniyle birçok taraftar, Rifadelerin talihsiz ve çok üzücü olduğunu belirterek yıldız futbolcuya tepki gösterdi.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan açıklamasının ardından Portekizlilerden tepki - 1

2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler belli oldu.

2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz'in, 2034 Dünya Kupası'na ise Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı açıklandı.


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Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan açıklamasının ardından Portekizlilerden tepki - 2

Bu açıklamaların ardından Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, 2034 Dünya Kupası ev sahipliğinin Suudi Arabistan'a verilmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözler ülkesinde tepkilere neden oldu.


Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan açıklamasının ardından Portekizlilerden tepki - 3

Yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'ı tebrik eden Ronaldo, söz konusu gönderide 2034'teki organizasyonun en iyi Dünya Kupası olacağını söyledi.


Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan açıklamasının ardından Portekizlilerden tepki - 4

Ronaldo'nun bu ifadeleri özellikle Portekizli taraftarları kızrdırdı. Taraftarlar Portekizle ilgili konuşmayan Ronaldo'yu suçladı.


Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan açıklamasının ardından Portekizlilerden tepki - 5

Paylaşımın altında bu konuya değinen birçok taraftar, Ronaldo'nun ifadesinin talihsiz ve çok üzücü olduğunu belirterek yıldız futbolcuya tepki gösterdi.

Ronaldo videoda, "Altyapı, stadyumlar, taraftarlar, her şeyi gördükten sonra 2034'ün en iyi Dünya Kupası olacağına daha da eminim. Bugün birlikte olduğum bu çocuklardan biri ya da ikisi Dünya Kupası'nda oynayacak." ifadelerini kullandu.

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