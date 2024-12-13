Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan açıklamasının ardından Portekizlilerden tepki
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası'nı tarihi bir başarıyla düzenleyeceğini ifade etti. Ancak bu açıklama 2030 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkelerden biri olan Portekiz'de tepkilere neden oldu. Ronaldo'nun Portekizli olması nedeniyle birçok taraftar, Rifadelerin talihsiz ve çok üzücü olduğunu belirterek yıldız futbolcuya tepki gösterdi.
2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler belli oldu.
2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz'in, 2034 Dünya Kupası'na ise Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı açıklandı.