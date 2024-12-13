Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan açıklamasının ardından Portekizlilerden tepki

Paylaşımın altında bu konuya değinen birçok taraftar, Ronaldo'nun ifadesinin talihsiz ve çok üzücü olduğunu belirterek yıldız futbolcuya tepki gösterdi.



Ronaldo videoda, "Altyapı, stadyumlar, taraftarlar, her şeyi gördükten sonra 2034'ün en iyi Dünya Kupası olacağına daha da eminim. Bugün birlikte olduğum bu çocuklardan biri ya da ikisi Dünya Kupası'nda oynayacak." ifadelerini kullandu.