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Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı?

Manchester United'da yaşadığı kriz sonrası takımdan gönderilen ve transferi merakla beklenen Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan için imzaya yakın olduğu öne sürüldü. Daha önce Al-Nassr iddialarını yalanlayan Ronaldo'nun transferi bitirmek üzere ülkeye gittiği ve son görüşmeyi yaptığı iddia edildi. Al-Nassr Ronaldo için ilk aşamada 200 milyon euro'yu gözden çıkardı ancak yıldız futbolcunun Suudi Arabistan futbol elçiliğini de kabul etmesi halinde toplam 500 milyon euro'yu bulacak bir sözleşme imzalanacak.

Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 1

İngiltere takımlarından Manchester United'dan ayrılıktan sonra transferi muammaya dönüşen Cristiano Ronaldo için yeni iddialar ortaya atıldı.


Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 2

Spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi yıldız futbolcuya bir teklif yaptı ve beklemeye geçti.


Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 3

Foot Mercato'nun ortaya attığı iddiaya göre ise Ronaldo, Al Nassr ile transfer görüşmesi yapmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.


Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 4

Ronaldo'nun imza atması halinde Al-Nassr'la sözleşme imzaladıktan sonra Suudi Arabistan'ın 2026 ve 2030 Dünya Kupası elçisi olacağı, Portekizli yıldızın bu görevi 2.5 yılluk futbolculuk kariyerinin ardından üstleneceği belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 5

2.5 yıl Al-Nassr'da ter dökecek olan Ronaldo sözleşmesinin ardından Suudi Arabistan'ın ülke futboluna katkıda bulunacak.


Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 6

Ronaldo'nun uzun vaadeli bu sözleşme için; futbolculuk 200 milyon, Suudi Arabistan futbol elçiliği 300 milyon olmak üzere toplam 500 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.


Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 7

2022 Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından Ronaldo, İspanya'ya gitmiş ve bir süre eski takımı Real Madrid'in tesislerinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürmüştü.


Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 8

Ronaldo'nun transferinin mali kontrole takılmaması için Al-Nassr'ın üç oyuncuyla yollarını ayıracağı ve maaş bütçesinde yer açacağı da iddialar arasında.

Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 9

İşte Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan öne çıkan diğer kareleri...

Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 10
Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 11
Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 12
Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 13
Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 14
Cristiano Ronaldo'nun transfer muamması: Al-Nassr'a imza için Suudi Arabistan'da mı? - 15

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