Cristiano Ronaldo'yu sinirlendiren Messi tezahüratları

Suudi Arabistan Pro Lig 20. hafta maçında Al Ittihad ile Al Nassr karşı karşıya geldi. 20. haftaya lider giren Al Nassr, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Al Ittihad'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı.





