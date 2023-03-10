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Cristiano Ronaldo'yu sinirlendiren Messi tezahüratları

Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi 20. hafta maçında şampiyonluktaki en büyük rakibi Al Ittihad'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçın sonunda rakip takım taraftarlarının Messi tezahüratlarını duyan Ronaldo su şişelerini tekmeleyerek tribünlere hareket yaptı.

Cristiano Ronaldo'yu sinirlendiren Messi tezahüratları - 1

Suudi Arabistan Pro Lig 20. hafta maçında Al Ittihad ile Al Nassr karşı karşıya geldi. 20. haftaya lider giren Al Nassr, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Al Ittihad'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı.


Cristiano Ronaldo'yu sinirlendiren Messi tezahüratları - 2

Maçın tamamında oynayanCristiano Ronaldo yalnızca bir tane isabetli şut bulabildi.


Cristiano Ronaldo'yu sinirlendiren Messi tezahüratları - 3

Maç sırasında Al Ittihad taraftarlarının 'Messi' tezahüratlarını duyunca elleriyle tribüne 'konuşma' hareketi yapan Ronaldo, maçın bitiş düdüğüyle çılgına döndü.

Cristiano Ronaldo'yu sinirlendiren Messi tezahüratları - 4

Mağlubiyete çok sinirlenen Portekizli yıldız, soyunma odasına giderken saha kenarındaki su şişesine tekme attı. Ronaldo'yu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.


Cristiano Ronaldo'yu sinirlendiren Messi tezahüratları - 5

Portekizli yıldız maçın ardından yaptığı paylaşımda; "Sonuç hayal kırıklığına uğrattı ama hedefimize ve önümüzdeki maçlara odaklanmaya devam ediyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederim Al Nassr taraftarları." ifadelerini kullandı.

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